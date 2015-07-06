Замминистра иностранных дел Беларуси находится с визитом в Словении

Новости Беларуси. Минск и Любляна обсудят развитие диалога по линии Беларусь – ЕС. С визитом в Словении находиться заместитель министра иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Купчина на встрече с руководством внешнеполитического ведомства Словении обсудит состояние и перспективы расширения двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено вопросам подготовки к очередному заседанию белорусско-словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и бизнес-форуму, проведение которых запланировано в сентябре.