Белорусско-словенский бизнес-форум проходит в Минске

Новости Беларуси. Строительство, энергетика, сельское хозяйство как основные направления сотрудничества. 13 ведущих компаний Словении в качестве потенциальных партнеров. Укрепить двусторонние отношения и наладить новые контакты белорусские производители намерены в рамках нынешнего бизнес-форума, который сейчас проходит в Минске.

По итогам последних трех лет товарооборот между Словенией и Беларусью растет, но говорить о стабильности экономических связей между странами пока рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матей Рогели, заместитель директора торгово-промышленной палаты Республики Словения:

Беларусь, безусловно, представляет большой интерес для Словении, так как наша страна очень сильно зависит от внешних рынков. Товарооборот между нашими странами составляет порядка 80 млн. евро. Причем 70 из них приходится на долю Словении. Это показывает то, что здесь есть, к чему стремиться и нашим белорусским партнерам. Данный форум — хороший повод, чтобы преодолеть этот дисбаланс.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Кроме наших традиционных сфер взаимодействия, которые касаются фармацевтики, металла, нефтехимии. Еще и наметились новые направления — это сельское хозяйство и переработка продукции, это производственная кооперация. У нас уже есть позитивные примеры..