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Вице-премьер Словении с официальным визитом в Минске

25 марта 2016 06:22
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Новости Беларуси. Вице-премьер Словении с официальным визитом в Минске. В программе – переговоры в Министерстве иностранных дел Беларуси и правительстве.

Кроме того, зарубежный гость планирует принять участие в торжественной церемонии открытия подстанции «Староборисовская». Этот столичный энергетический объект – пример сотрудничества двух стран. Его построила словенская компания с привлечением отечественных субподрядчиков. Подстанция будет снабжать энергией целый ряд крупных минских объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Словения

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