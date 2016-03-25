Новости Беларуси. Вице-премьер Словении с официальным визитом в Минске. В программе – переговоры в Министерстве иностранных дел Беларуси и правительстве.

Кроме того, зарубежный гость планирует принять участие в торжественной церемонии открытия подстанции «Староборисовская». Этот столичный энергетический объект – пример сотрудничества двух стран. Его построила словенская компания с привлечением отечественных субподрядчиков. Подстанция будет снабжать энергией целый ряд крупных минских объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.