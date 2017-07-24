Новости Беларуси. Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества. Документ стал итогом переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей и Карл Эрьявец обсудили вопросы экономического взаимодействия, а также обменялись мнениями по международной повестке, в том числе ситуации в Украине.

Глава МИД Беларуси посещает Словению с официальным визитом. Ожидается встреча с президентом этой страны Борутом Пахором. Также пройдут переговоры с представителями бизнеса.