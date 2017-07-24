Прямой эфир

Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества

24 июля 2017 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества. Документ стал итогом переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества-1

Владимир Макей и Карл Эрьявец обсудили вопросы экономического взаимодействия, а также обменялись мнениями по международной повестке, в том числе ситуации в Украине.

Глава МИД Беларуси посещает Словению с официальным визитом. Ожидается встреча с президентом этой страны Борутом Пахором. Также пройдут переговоры с представителями бизнеса.

# Беларусь-Словения

Другие новости рубрики

Все новости
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей направился с трехдневным визитом в Словению
24 июля 2017 05:43

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей направился с трехдневным визитом в Словению

«Ситуация обязывает две страны искать новые горизонты»: чем завершился и к чему приведет визит Александра Лукашенко в Украину
23 июля 2017 16:38

«Ситуация обязывает две страны искать новые горизонты»: чем завершился и к чему приведет визит Александра Лукашенко в Украину

От экономики с бизнес-форумом до политики с Донбассом: итоги визита Александра Лукашенко в Украину
22 июля 2017 18:17

От экономики с бизнес-форумом до политики с Донбассом: итоги визита Александра Лукашенко в Украину