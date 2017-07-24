Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей направился с трехдневным визитом в Словению

Программа трехдневного визита насыщенная: ожидается, что Владимир Макей встретится с президентом Словении Борутом Пахором. Также пройдут переговоры с мэром Любляны и главой внешнеполитического ведомства Словении. Также запланированы встречи с представителями деловых кругов. Результатом визита станет новая программа сотрудничества двух стран на ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.