Александр Лукашенко встретился с вице-премьером – главой МИД Словении

Новости Беларуси. Беларусь готова к теснейшему сотрудничеству со Словенией. И помочь в этом могут крупные совместные проекты. О перспективе двусторонних отношений говорили сегодня на встрече Президент Александр Лукашенко и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Словении. В нашу страну приехала большая делегация представителей деловых кругов.

Сегодня Беларусь открыта для словенских бизнесменов и инвесторов. Но пока говорить о стабильности двусторонних экономических связей рано.

В числе перспективных сфер – энергетика, лесопереработка, фармацевтика, строительство, машиностроение и сельское хозяйство. В планах – реализация долгосрочных и перспективных проектов.

Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил Словению за позицию в отношении Беларуси при обсуждении проблем с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сотрудничаем с представителями словенского бизнеса, со всеми теми, кто хотел бы с нами сотрудничать. У нас сохранились самые теплые, добрые чувства в отношении республик бывшей Югославии. У нас доброе отношение к Словении. У нашего народа и меня лично сложилось очень хорошее мнение об этом кусочке земли. Но для того, чтобы придать стабильность нашим отношениям, нам надо было бы иметь несколько крупных проектов, пусть это будет 3-4 проекта, они, в принципе, вырисовываются, чтобы теснейшим образом связать наши республики, чтобы потом уже даже Европейский союз не смог на это повлиять, потому что основой является экономика.

Карл Эръявец, заместитель премьер-министр – министр иностранных дел Республики Словения:

У Словении и Беларуси традиционно дружественные и хорошие отношения. И Беларусь в лице Словении всегда имеет сторонника и страну, которая в любой ситуации поддержит.