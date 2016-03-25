Беларусь и Словения: важнейшие сферы сотрудничества – энергетика, фармацевтика, строительство, машиностроение и другие

Новости Беларуси. Беларусь готова к теснейшему сотрудничеству со Словенией. И помочь в этом могут крупные совместные проекты. О перспективе двусторонних отношений говорили 25 марта на встрече Президент Александр Лукашенко и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Словении. В нашу страну приехала большая делегация представителей деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранными гостями на этой неделе уже никого не удивишь. Грузия, Польша, Россия и вот теперь Словения. С самого утра зарубежная делегация в буквальном смысле прикоснулась к истории. Цветы и венки легли к Вечному огню на площади Победы. Все по традиции и канонам официальных визитов.

Карл Эръявец в Беларусь прибыл еще вчера. В должности вице-премьера политик с 2012 года. Кстати, одновременно он еще и министр иностранных дел страны. В Словении должность совмещенная. Неудивительно, что именно в его компетенции наводить двусторонние мосты.

Это теплое приветствие и задало тон переговорам. Александр Лукашенко уже в первые минуты подчеркнет: проблем между странами ни на политическом, ни на дипломатическом уровне нет. Тем не менее, пока говорить о стабильности двусторонних экономических связей рано. В планах — реализация долгосрочных и перспективных проектов. И затронуть здесь можно самые разнообразные сферы. Энергетика, лесопереработка, фармацевтика, строительство, машиностроение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сотрудничаем с бизнесом, с представителями словенского бизнеса, со всеми теми, кто хотел бы с нами сотрудничать. Вообще у нас к Югославии всегда - и у меня лично - были особые отношения. Это прекрасная была страна, у которой надо было учиться. И те, кто хотел у нас в Советском союзе в свое время учиться, кто хотел работать нормально на рыночных, нормальных рыночных условиях, развиваться, те у югославов учились. Учились у вас. У нас сохранились очень теплые, добрые чувства в отношении республик Югославии. У нас доброе отношение к Словении. У нашего народа и меня лично сложилось очень хорошее мнение об этом кусочке земли, процветающем, очень красивом, природном. И это, конечно же, накладывает серьезный отпечаток на наши отношения. Но для того, чтобы придать стабильность нашим отношениям (я возвращаюсь к вопросу экономики), нам надо было бы иметь несколько крупных проектов, пусть это будет 3-4 проекта, они, в принципе, вырисовываются, чтобы теснейшим образом связать наши республики, чтобы потом уже даже Европейский союз не смог на это повлиять, потому что основой является экономика.

Карл Эръявец, заместитель премьер-министр – министр иностранных дел Республики Словения:

У Словении и Беларуси традиционно дружественные и хорошие отношения. И Беларусь в лице Словении всегда имеет сторонника и страну, которая в любой ситуации поддержит.

Дипотношениям двух стран более 20 лет. Экспортируем синтетические волокна, электрооборудование. А вот в нашу страну из Словении импортируются лекарственные средства, пищевые продукты, краски и лаки. Но цифры взаимного товарооборота (80 миллионов долларов) недостаточны, — чуть позже отметят в белорусском правительстве. Расти есть куда. Тем более сотрудничать можно еще и в рамках двух союзов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Наша страна чрезвычайно заинтересована как в развитии двусторонних отношений со Словенией, так и с развитием равноправного взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом. В свою очередь Республика Беларусь является страной-учредителем ЕАЭС, и мы готовы предоставить вам все возможности.

Кстати, совместные проекты в копилке двух стран есть. К примеру, в энергетике. Зарубежные партнеры инвестируют в Беларусь. Тем более площадка хорошая. Подстанцию «Староборисовская» открыли сегодня. Она отвечает самым последним требованиям безопасности. Подобных в столице всего 9. Энергией объект будет снабжать маштабный многофункциональный комплекс и строящиеся микрорайоны возле Национальной библиотеки.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Только по этому пусковому комплексу освоено 21 миллион евро, весь проект - 38 миллионов евро. Это еще второй пусковой комплекс, связанный со строительством кабельных сетей

И сегодня был сделан еще один шаг к сближению. Руководители крупнейших энергетических холдингов двух стран подписали документы о сотрудничестве в области энергетики.

Подробности уже известны. Специалисты из Альпийско-Дунайского региона Европы помогут белорусам реконструировать электрические подстанции. Располагаются они в столичном микрорайоне Чижовка, вблизи Камвольного комбината и Химического завода. Новые объекты, а точнее современные подстанции, тоже появятся. Впрочем, перспективы экономической дипломатии серьезные.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы считаем, что весьма перспективными сферами являются фармацевтика, энергетика, строительство, машиностроение, сельское хозяйство, телекоммуникации, туризм.

Не единожды уже обсуждалась и возможность упрощения визового режима. Словения выступает «за». Дипломаты уверены: такая мера — несомненно, плюс к развитию туризма и установлению культурных связей.

Карл Эръявец, заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Республики Словения:

Мы убеждены, что люди должны иметь возможность свободно перемещаться. Будь они предпринимателями, простыми людьми, студентами.

Насколько результативным станет нынешний визит, покажет время. Но стороны уже сходятся во мнении: словенских компаний в Беларуси точно станет больше. Ведь взаимопонимание достигнуто по всем вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.