Беларусь и Сербия находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах – Лукашенко

Беларусь и Сербия, несмотря на препятствия, находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Сербии Александру Вучичу с Днем государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы нацелены и в дальнейшем отстаивать наши общие цели и ценности на международной арене, поддерживать друг друга по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня. Уверен, что успешное партнерство Минска и Белграда будет способствовать миру и стабильности на Европейском континенте», – отметил Александр Лукашенко.