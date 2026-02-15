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Беларусь и Сербия находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах – Лукашенко

15 февраля 2026 07:33
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Беларусь и Сербия, несмотря на препятствия, находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Сербии Александру Вучичу с Днем государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Сербия находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах – Лукашенко-2

«Мы нацелены и в дальнейшем отстаивать наши общие цели и ценности на международной арене, поддерживать друг друга по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня. Уверен, что успешное партнерство Минска и Белграда будет способствовать миру и стабильности на Европейском континенте», – отметил Александр Лукашенко. 

# Сербия # Александр Лукашенко # Беларусь-Сербия

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