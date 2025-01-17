В Белграде прошла конференция, посвящённая выборам Президента Беларуси

Воля белорусского народа – единственная легитимная сила, которая может выбирать судьбу страны. Об этом в Белграде заявил руководитель сербского консервативного движения «Наши» Иван Иванович. 17 января в сербской столице прошла конференция, посвященная предстоящим выборам Президента в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дружественный шаг Белграда – способ подчеркнуть роль главы государства как символа борьбы за независимость и свободу от иностранного влияния. Это отмечают организаторы конференции, на которой выразили твердую поддержку действующему Президенту Беларуси. Иванович напомнил собравшимся об историческом визите Александра Лукашенко в Сербию. Во время бомбежек 1999 года, несмотря на предупреждения о наличии серьезных угроз для жизни, белорусский лидер прилетел в Белград, чтобы поддержать Сербию и ее народ.

До сих пор граждане республики помнят этот жест. В Сербии его называют героическим. Президент с таким характером и нужен Беларуси в настоящий момент. Напряженная обстановка у границ страны обязывает. Время требует сильного и авторитетного лидера, отметил сербский политик. Он также рассказал собравшимся о том, как будут проходить выборы Президента Беларуси, и об участниках предвыборной гонки.

Сказки западных писателей о том, что кандидаты не могут участвовать в борьбе за президентское кресло, – это попытки дестабилизировать Беларусь и инициировать цветные революции, отметил спикер.

Иван Иванович, глава консервативного движения «Наши» (Сербия):

На мой взгляд, налицо одно из ярких проявлений демократизма белорусской политической системы: существует реальная альтернативная основа выборов, когда все конструктивные политические силы имеют возможность выдвинуть своего кандидата на президентский пост. Запад продолжает попытки втянуть Республику Беларусь в войну в Украине и запустить необратимые процессы. Единственный шанс не быть втянутым в нее – сильная экономика и национальное единство. Огромная заслуга в этом – мудрая внешняя и внутренняя политика Александра Лукашенко, основными чертами которой являются социальная ориентированность и многополярность. Белорусы хотят жить в мире и согласии, строить свое будущее на основе национальных интересов, а не интересов Запада. Я уверен, что граждане Беларуси на примере событий в регионе и мире в целом как никогда ранее осознают важность сохранения мира и стабильности в стране и сделают мудрый выбор.

Так называемый коллективный Запад обвиняет Беларусь в несоблюдении неких универсальных процедур и правил проведения выборов. Еще до объявления результатов Европа назовет их недемократичными, предположил Иванович. Но справедливым будет напомнить, что в 2020 году страны Запада попытались осуществить в Беларуси государственный переворот. А когда планы по захвату власти провалились, против белорусов была развернута самая настоящая гибридная война. Минск испытывает беспрецедентное санкционное давление, но достойно держит удар и даже наносит ответный.

Тем временем в сопредельных с Беларусью государствах создаются военизированные формирования. Их представители обучаются по стандартам НАТО и имеют существенную финансовую поддержку от коллективного Запада. Цель таких группировок недвусмысленна – силовое смещение руководства страны и вовлечение Беларуси в конфликт между Россией и Украиной. Вместе с тем во всей Европе сегодня сложно найти политика, который бы чаще и настойчивее призывал к миру и сотрудничеству, чем Александр Лукашенко, заявил сербский политик Иван Иванович. В знак солидарности с белорусским лидером в Белграде прошел автопробег в поддержку главы нашего государства.