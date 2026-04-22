Лукашенко поздравил Президента и жителей Израиля с Днем Независимости

Александр Лукашенко заявил о готовности Минска расширять контакты с Тель-Авививом. Президент, поздравляя израильского коллегу Ицхака Герцога с Днем Независимости отметил, что еврейский народ имеет многовековые традиции, в том числе религиозные и образовательные, которые и сегодня формируют основы идентичности современного израильского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Именно на белорусской земле действовали известные духовные центры – иешивы. Выходцы из нашего края стояли у истоков государства Израиль. Все это сближает оба народа, которые прошли через общие тяжелые испытания Второй мировой войны и трагедию холокоста. Белорусы хорошо знают, что такое война, и поэтому последовательно выступают за мирное урегулирование конфликтов. События на Ближнем Востоке вызывают обеспокоенность и боль в наших сердцах, но мы надеемся на скорейшее установление спокойствия в регионе. По мере нормализации ситуации Минск готов расширять контакты и взаимодействие в сферах образования, медицины, технологий, сельского хозяйства и туризма. Убежден, общее историческое наследие и тесные человеческие связи будут и впредь служить основой конструктивного диалога между Беларусью и Израилем», – подчеркнул белорусский лидер.