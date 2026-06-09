Посольство Беларуси в Израиле рекомендует находящимся там белорусам проявлять повышенную бдительность

Министерство иностранных дел Беларуси и наше дипломатическое представительство в Тель-Авиве призвали соотечественников, находящихся в Израиле, к максимальной осторожности из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им настоятельно советуют находиться вблизи защищенных помещений и убежищ, а также максимально ограничить любые поездки по стране. Рекомендовано полностью отказаться от посещения мест массового скопления людей. Само посольство сейчас продолжает работу в штатном режиме и внимательно отслеживает развитие ситуации и при необходимости будет оперативно информировать граждан о дополнительных мерах и рекомендациях.