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Посольство Беларуси в Израиле рекомендует находящимся там белорусам проявлять повышенную бдительность

09 июня 2026 10:57
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Министерство иностранных дел Беларуси и наше дипломатическое представительство в Тель-Авиве призвали соотечественников, находящихся в Израиле, к максимальной осторожности из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство Беларуси в Израиле рекомендует находящимся там белорусам проявлять повышенную бдительность-2

Им настоятельно советуют находиться вблизи защищенных помещений и убежищ, а также максимально ограничить любые поездки по стране. Рекомендовано полностью отказаться от посещения мест массового скопления людей. Само посольство сейчас продолжает работу в штатном режиме и внимательно отслеживает развитие ситуации и при необходимости будет оперативно информировать граждан о дополнительных мерах и рекомендациях. 

Всю актуальную информацию ведомство публикует на своих официальных ресурсах. 

# Беларусь-Израиль

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