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БУТБ готова нарастить поставки белорусских пиломатериалов в Израиль

30 марта 2023 16:19
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Крупный израильский импортер продукции деревообрабатывающих предприятий заинтересован в регулярных поставках больших партий белорусских пиломатериалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маркетинговое исследование подтвердило высокий спрос на белорусскую продукцию в Израиле, а также определило ее высокие конкурентные возможности.

БУТБ готова нарастить поставки белорусских пиломатериалов в Израиль-1

Прежде чем стать биржевым брокером, компания более 30 лет занималась закупками и дистрибуцией продукции деревообработки. Поэтому сформированная клиентская база – это, по сути, готовый пул покупателей. В стадии проработки находятся вопросы логистики и платежей.

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# Беларусь-Израиль # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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