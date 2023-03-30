БУТБ готова нарастить поставки белорусских пиломатериалов в Израиль

Крупный израильский импортер продукции деревообрабатывающих предприятий заинтересован в регулярных поставках больших партий белорусских пиломатериалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маркетинговое исследование подтвердило высокий спрос на белорусскую продукцию в Израиле, а также определило ее высокие конкурентные возможности.

Прежде чем стать биржевым брокером, компания более 30 лет занималась закупками и дистрибуцией продукции деревообработки. Поэтому сформированная клиентская база – это, по сути, готовый пул покупателей. В стадии проработки находятся вопросы логистики и платежей.

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