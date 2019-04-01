«Пребывание в Болгарии не сказывается на расход шенгенской визы». Чем хорош отдых в Болгарии

Болгария – одна из самых древних стран мира. Она веками стояла на перекрёстке двух миров – Запада и Востока, принимая их ценности, традиции и уникальные черты.

И при этом нельзя сказать, что Болгария – страна контрастов. Каждый элемент, который здесь присутствует, находится на своём месте: минареты с мечетями, рядом – христианские храмы, а если немного пройти дальше, – и развалины старого амфитеатра. Всё это объединяется в одной замечательной стране.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель торгово-экономической службы Посольства Республики Болгария в Республике Беларусь – Лучезар Николов. Как сейчас обстоят дела с туризмом в Болгарии, какие есть изменения? Лучезар Николов, руководитель торгово-экономической службы Посольства Республики Болгария в Республике Беларусь:

Во-первых, это изменение масштаба. Если страна в советские времена принимала около 3 млн туристов, то сейчас в год Болгарию посещают с туристической целью 9 млн человек. Всего. При этом, 3 млн приблизительно – это граждане наших соседних черноморских стран: Румыния, Турция, Россия, Украина и даже Грузия. Что само по себе говорит о качестве отдыха и гостеприимстве народа. Очень сильно поменялась инфраструктура, серьёзно модернизировалась. Огромные средства были вложены. Мы очень хорошо используем те природные данности, которые наша разнообразная страна позволяет. У нас есть и отдых, который связан с побережьем, с пляжами, морем. Очень большой сегмент – это спа, бальнеология и, конечно, зимний отдых. Есть ещё одна маленькая особенность, что в отличие от знойных курортов, летом это реальный отдых, потому что вы не меняете свою климатическую зону, вы находитесь примерно в таких же температурных климатических условиях, как и у себя дома, только там много солнца, чистый воздух и тёплая вода.

Расскажите про еду в Болгарии? Лучезар Николов:

Тут надо быть очень откровенным. На Балканах все считают, что их кухня уникальна. На самом деле, мы едим примерно одно и тоже с маленькими колоритными нюансами. Но на самом деле, кухня сильно отличается от того, к чему привыкли европейцы, люди Беларуси и Украины.

Много присутствуют овощей. Я бы посоветовал, конечно, ягнятину – это наше традиционное блюдо, и попробовать болгарские вина.

Болгария синтезирует все культуры: и традиционные средиземноморские сорта, свои уникальные эндемические сорта, которые выращиваются 5 тысяч лет с момента виноделия.







Поразвлечься приезжайте на побережье. В каждом курорте есть огромный спектр заведений, аттракционов. Если вас интересуют древности, то вы можете в Болгарии остаться надолго, если у вас нет лимита времени. Потому что посмотреть всё там практически невозможно. Страна имеет такой же объём археологического и культурного наследия, как Турция, Италия, Франция.

Конечно, белорусы должны увидеть Шипку, потому что ваши предки там оставили свои кости. Я бы посмотрел горы, горные озера, горные гряды, горный снег летом.

Я бы посоветовал посетить Дворец истории (Варна) – вы увидите самую древнюю цивилизацию, наверное. Может быть, вам будет интересно посмотреть какую-нибудь из фракийских гробниц – они очень похожи на скифские, только с росписью. Есть одна по побережью в городе Поморье фракийская гробница. Или вы можете отъехать в комплекс Свештари в Казанлыке – это очень интересно. Если вы не зациклились на море и поехали, скажем, в Пловдив, вы должны обязательно увидеть старый город, античный театр. В Болгарии примерно 1 300 объектов, которые организованы для туристов, они очень разнообразны. Все посмотреть просто невозможно.

Есть ли особенные программы для детского отдыха в Болгарии? Лучезар Николов:

Думаю, что здесь Болгария впереди всей планеты. У нас и по соотношению цены и качества детский отдых очень хорошо организован. Государство контролирует этот процесс. И знаю, что примерно 40-50 тысяч белорусских детей ежегодно отдыхают в Болгарии. В Болгарии огромное количество детских лагерей, специализированных именно для приёма детских групп с педагогами. Думаю, что будет очень полезно мамам отправлять своих детей.

Что делать туристу в Болгарии зимой? Лучезар Николов:

Болгария достаточно популярна среди горнолыжников. У нас очень интенсивно развиваются 40 лет горные курорты. Страна вкладывает в это очень много денег. И там есть что увидеть, и для горнолыжников есть, где покататься. В Беларуси уже снега нет, а жители Софии, садившись на трамвайчик и взяв в руки лыжи, уже за 20 минут катаются на 2 тысячах метров. Несколько хороших курортов, и качество трасс такое, что мы спокойно проводим состязания Кубка мира по горным лыжам и по сноуборду. Самый масштабный курорт – Банско. И остальные Пампорово, Боровец, сама София – тоже очень удачные и хорошо организованные курорты. И как ни странно, везде рядом есть минеральные источники. И вы можете сочетать одно и другое: и спа-процедуры и горные лыжи.