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Румыния и Болгария официально вошли в Шенгенскую зону

02 января 2025 07:57
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Болгария и Румыния начинают выдавать белорусам шенгенские визы. Дело в том, что с нового года страны официально стали полноправными членами Шенгенской зоны. Это позволит гражданам двух государств свободно и без ограничений перемещаться по территории стран-участниц соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румыния и Болгария официально вошли в Шенгенскую зону-2

На границах с республиками будут сняты ограничения, а также отменен пограничный контроль. Хотя Румыния и Болгария являются членами Евросоюза уже 18 лет, в связи с внутриполитическими и миграционными проблемами вступление в свободное пространство блокировалось другими участниками объединения. В прошлом году Нидерланды сняли свое вето, а в ноябре Австрия открыла Бухаресту и Софии путь для вступления в Шенген. Таким образом, число государств Шенгенской зоны выросло до 29.

# Шенгенская виза # Беларусь-Румыния # Беларусь-Болгария

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