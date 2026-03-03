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Лукашенко подтвердил готовность разворачивать искреннее и доверительное сотрудничество с Болгарией

03 марта 2026 05:42
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Болгарии с Днем Освобождения. Глава государства отметил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, между Беларусью и Болгарией продолжает существовать пространство для доверия и дальнейшего углубления двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подтвердил готовность разворачивать искреннее и доверительное сотрудничество с Болгарией-2

«Этот праздник символизирует стойкость и мужество болгар – народа с великой историей и несокрушимым духом, который сумел отстоять свое право на свободу, язык и национальную самобытность. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, между Беларусью и Болгарией продолжает существовать пространство для доверия и дальнейшего углубления двусторонних отношений. Болгары, как и белорусы, ответственно относятся к сохранению исторической памяти и собственного культурного наследия, гордятся своими традициями и любовью к родной земле», – обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко подтвердил готовность разворачивать искреннее и доверительное белорусско-болгарское сотрудничество и выразил уверенность, что стороны могут наладить прочное партнерство, основанное на уважении и общих ценностях.

# Беларусь-Болгария # Александр Лукашенко

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