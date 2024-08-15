Работа не останавливается даже ночью – на каких путепроводах в Минске идёт ремонт?

Путепровод по проспекту Жукова – работа здесь не останавливается даже ночью. Капитальный ремонт сооружений начали в апреле 2024 года. Процесс разделен на два этапа, что позволяет сохранить движение транспорта по одной стороне путепровода, в то время как другая находится на ремонте. Для повышения прочности опор здесь используют современные железобетонные конструкции толщиной 150 миллиметров. К концу 2024 года в Минске отремонтируют пять путепроводов. На улице Долгобродской обновят сразу два объекта, на пересечении с улицей Ванеева и над железной дорогой.

Михаил Берестевич, заместитель главного инженера «Гордорстроя»:

На путепроводе Ваупшасова ведутся работы по демонтажу конструкций по одной половине, по другой половине осуществляется движение. В последствии эти половины будут – соответственно, по одной запустится движение по новой, и вторую тоже начнут ремонтировать. На путепроводе Москва-Минск сегодня идет заливка монолитной плиты, усиление конструкций, аналогично будет сделано и на другой половине после переброски движения. На путепроводе Ванеева-Долгобродская ведется усиление балок пролетного строения углепластиковыми лентами. Соответственно, после чего будет тоже выполнено устройство монолитной плиты. После чего будут симметрично проведены работы на другой половине. Помимо путепроводов в Минске ремонтируют улично-дорожную сеть. К концу года обновят более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Основные работы запланированы на внутреннем и внешнем кольце МКАД, а также на улице Харьковской, Ванеева и Кальварийской. За первое полугодие покрытие заменили на Смиловичском тракте, улице Филимонова, Радиальной, Героев 120-й дивизии. В Московском районе уже отремонтировали 115 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.