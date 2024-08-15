Работа не останавливается даже ночью – на каких путепроводах в Минске идёт ремонт?
Путепровод по проспекту Жукова – работа здесь не останавливается даже ночью. Капитальный ремонт сооружений начали в апреле 2024 года. Процесс разделен на два этапа, что позволяет сохранить движение транспорта по одной стороне путепровода, в то время как другая находится на ремонте. Для повышения прочности опор здесь используют современные железобетонные конструкции толщиной 150 миллиметров.
К концу 2024 года в Минске отремонтируют пять путепроводов. На улице Долгобродской обновят сразу два объекта, на пересечении с улицей Ванеева и над железной дорогой.
Михаил Берестевич, заместитель главного инженера «Гордорстроя»:
На путепроводе Ваупшасова ведутся работы по демонтажу конструкций по одной половине, по другой половине осуществляется движение. В последствии эти половины будут – соответственно, по одной запустится движение по новой, и вторую тоже начнут ремонтировать. На путепроводе Москва-Минск сегодня идет заливка монолитной плиты, усиление конструкций, аналогично будет сделано и на другой половине после переброски движения. На путепроводе Ванеева-Долгобродская ведется усиление балок пролетного строения углепластиковыми лентами. Соответственно, после чего будет тоже выполнено устройство монолитной плиты. После чего будут симметрично проведены работы на другой половине.
Помимо путепроводов в Минске ремонтируют улично-дорожную сеть. К концу года обновят более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Основные работы запланированы на внутреннем и внешнем кольце МКАД, а также на улице Харьковской, Ванеева и Кальварийской. За первое полугодие покрытие заменили на Смиловичском тракте, улице Филимонова, Радиальной, Героев 120-й дивизии. В Московском районе уже отремонтировали 115 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.
Сергей Белькович, директор ГП «Ремавтодор Московского района г. Минска»:
Текущий ремонт с полной заменой, плюс защитные слои сделаны на таких улицах, как Рафиева, Есенина, проспект Газеты Звязда. Там установлены новые навесы нового образца. На таких улицах еще текущий ремонт с полной заменой сделан, как Талаша, Окрестина, Кулибина. Планируется также еще выполнить текущий ремонт с полной заменой на улице Фабрициуса. Начали устанавливать новый борт, соответственно, сеть ливневых канализаций отремонтирована. Также еще планируется выполнить текущий ремонт с полной заменой Добромысленского переулка, соответственно, там же выполнить ремонт тротуаров.
Особое внимание уделяют вопросам повышения безопасности и комфорта на дорогах. Для этого создано более 70 искусственных неровностей, оборудованы 13 нерегулируемых пешеходных переходов и 8 островков безопасности. Возводят такие возвышенности из бордюрного камня и тротуарной плитки.
Подробности в видео.