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Арт-объект в форме карты Беларуси появился на въезде в Слуцкий район

04 февраля 2026 07:29
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В Слуцком районе появился новый въездной знак. Арт‑объект установили у трассы «Минск – Микашевичи» по инициативе районного лесхоза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арт-объект в форме карты Беларуси появился на въезде в Слуцкий район-2

Конструкция заметно выделяется и сразу привлекает внимание. Ее дизайн напоминает дерево: кроны повторяют очертания границ Беларуси, а в центре композиции размещен росток. Этот элемент символизирует бережное отношение к природе и зарождение новой жизни.

Арт-объект в форме карты Беларуси появился на въезде в Слуцкий район-4

Александр Соловей, директор Слуцкого лесхоза:
С целью популяризации лесной отрасли министром лесного хозяйства была поставлена задача – всем лесхозам страны на своих границах установить въездные группы. На въездной группе вы видите приветственную надпись «Вас вітае Слуцкі лясгас». Это говорит о том, что лесоводы – это трудолюбивые, гостеприимные и открытые люди. Данный объект на сегодняшний день является визитной карточкой Слуцкого лесхоза.

Новый декоративный объект быстро завоевал популярность: туристы и местные жители охотно делают фото, а снимки публикуют в социальных сетях.

# Социальная инфраструктура # Автодороги Беларуси

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