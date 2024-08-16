О ремонте автодорог, безбарьерной среде и переподготовке водителей поговорили с депутатом Мингорсовета

Беларусь всегда хвалили за хорошие автодороги, но без проблем и вопросов и здесь не обошлось. Почему так важно поддерживать порядок на асфальте, в первую очередь на улицах столицы? Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». Кто принимает решение о ремонте автодорог? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Глава государства постоянно обращает внимание на состояние дорог, в Год качества это становится еще более актуальным. В каких условиях эксплуатируются дороги в нашей стране? Например, может быть, как обеспечиваются нормы и правила с точки зрения превышения нагрузки на ось на примере даже вашего автопарка?

Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я считаю, что автопарком однозначно эти нормы соблюдаются. Потому что перед тем, как запустить какой-то городской маршрут и не только городской, всегда согласовывается несколькими службами. Одна из них – это столичный транспорт и связь. Вторая – конечно же, это ГАИ, которая контролирует, чтобы, проезжая, наш транспорт, не превышал нагрузку на ось при проезде определенной улицы или дороги. Наталья Надольская:

Как принимается решение о ремонте того или иного участка дороги, влияют ли на решение обращения граждан? Может быть, как часто к вам как депутату, обращаются избиратели с просьбой отремонтировать дорогу? Виталий Черноокий:

Та организация, за которой закреплена дорога или участок дороги, на котором есть сегодня дефекты – они выезжают на место, обследуют и принимают решение, как произвести ремонт. В случае обращения граждан, если ко мне обращаются граждане – бывают такие случаи, не скажу, что много, но есть. Я считаю так: если уже пришли к депутату, то вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. Обычно свое дело довожу до конца, сам лично выезжаю на каждое такое обращение, делаю фотографию для себя, для архива – до и после. Стараемся максимально в сжатые сроки. Я скажу, что взаимодействие есть, службы всегда идут навстречу, мы оперативно принимаем какие-то решения и устраняем все недостатки, которые есть. Содержать дорожное полотно в надлежащем состоянии

Наталья Надольская:

Филиал «Автобусный парк № 5», где вы работаете – самый большой автопарк не только столицы, но и республики в целом, маршруты разнообразные. Жалуются ли водители на проблемы с дорогами, может быть, какие меры предпринимаются? Проводится ли мониторинг дорог, по которым ездят автобусы? Виталий Черноокий:

Что касается обращений по поводу недостатков дорожного полотна, обращаются, мы на них, конечно же, реагируем. У нас на предприятии есть такая служба, отдел безопасности движения, который когда-то возглавлял я в том числе, то есть работал с такими обращениями. Мы, отдел безопасности движения, инженеры постоянно проводят осмотр маршрутов. Они уже знают такие основные проблемные места и взаимодействуют со службами, которые должны содержать в надлежащем состоянии дорожное полотно. Если уже обращается водитель, то мы еще гораздо плотнее работаем. Особенно это актуально в зимний период. Вы же понимаете, что в городе есть места, где есть склоны и подъемы. В зимний период водителю сложно двигаться по маршруту, в этот момент уже взаимодействие еще плотнее. То есть служба всегда откликается, и оперативно все решается, идет посыпка песчано-соляной смесью, чистка. Наталья Надольская:

За время, когда даже вы работали в этой службе, можете сказать, стало больше или меньше таких обращений? Виталий Черноокий:

Скажу, что стало гораздо меньше, обратите внимание, как сегодня улучшается дорога в городе. Мы видим, что просто целыми улицами меняем асфальтное покрытие, то есть это везде. Технология не стоит на месте. Понятно, что технологии идут вперед, и наши службы стали работать более качественно. Один километр дорожного покрытия обходится государству почти в 300 тысяч рублей Наталья Надольская:

Финансирование не последнюю роль играет. Когда есть деньги, есть за что ремонтировать, тогда, собственно, будут новые дороги. Для обывателя строительство дорог – это дело, кажется, простое. В то же время один километр дорожного покрытия обходится государству почти в 300 тысяч рублей. Какой вид ремонта сегодня наиболее популярен? Виталий Черноокий:

Наиболее популярен, конечно, текущий. Потому что текущим видом ремонта занимаются круглогодично, зимой и летом – в любую пору года. То есть случилась какая-то проблема на каком-то участке дороги – мы производим. Потому что капитальный ремонт – регламент раз в семь лет. Какие вопросы поднимаются на сессиях Мингорсовета?

Наталья Надольская:

Вы член Постоянной комиссии Совета по городскому хозяйству, транспорту и связи. Какие вопросы из этой сферы поднимаются на сессиях Мингорсовета? Может быть, какие предложения вы вносите, есть ли уже решенные вопросы с вашим участием? Виталий Черноокий:

Вообще, вопросов достаточно много. Самый, наверное, сегодня волнующий – это, конечно же, ремонт путепроводов. Это финансирование, то есть, собираясь на комиссию, мы всегда обсуждаем, куда в первую очередь нужно направить бюджет страны. Наталья Надольская:

Споры возникают? Кто-то считает, что это медицинское направление, кто-то, что строительство. Виталий Черноокий:

В плане дорог все между собой солидарны. Наталья Надольская:

Единогласно? Виталий Черноокий:

Понимают, что нужна дорога, нужна безопасность. Это не только дорога, это светофорные объекты, пешеходные переходы и освещение этих пешеходных переходов. Была выездная комиссия, мы ездили в «СМЭП Мингорисполкома», нам показали, какие новации они придумали. То есть это касается светофорных объектов, умные светофоры, как нам максимально защитить наших пешеходов, чтобы привлечь внимание автомобилистов. То есть, в принципе, мы двигаемся в правильном направлении. Люди с ограниченными возможностями могут спокойно передвигаться по городу

Наталья Надольская:

Выделяются ли дополнительные средства на содержание объектов улично-дорожной сети города и как решаются вопросы с созданием безбарьерной среды в Минске? Виталий Черноокий:

Конечно же, средства, если нужно, могут и дополнительно выделиться в случае необходимости. Я считаю, что сегодня те финансы, которые выделяет город, их достаточно. Главное, чтобы наши службы успевали реализовывать и делать. То, что сегодня такие финансы большие – я думаю, что вполне достаточно. Если нужно будет дополнительно, всегда на комиссии это можно рассмотреть. Я думаю, что до 2025 года у нас уже будут все низкопольные автобусы. То есть сегодня люди с ограниченными возможностями могут спокойно передвигаться по городу, заезжать в автобус, выезжать. Плюс дополнительно проведена работа с водительским составом об оказании помощи таким людям. Если взять в плане транспорта, на всех автостанциях, диспетчерских станциях мы прорабатываем, чтобы они могли тоже опять же безбарьерно передвигаться на данных объектов. Все объекты под контролем, в случае обращения каких-то граждан по такому вопросу, конечно же, будут вопросы решены. Где получить информацию об изменении движения транспорта?

Наталья Надольская:

Как известно, под первоочередной ремонт попадают дороги, где есть трафик общественного транспорта. Не мешает ли это выполнению задач по перевозке пассажиров? Как справляетесь и есть ли оперативная информация по изменению движения, может быть, как ее найти пассажирам? Виталий Черноокий:

Это, конечно же, сайт Минсктранса, то есть там всегда есть вся информация в случае изменения каких-то схем маршрута. Также мы дополнительно размещаем объявления на остановочных пунктах, где пассажир может с ними ознакомиться. Создает ли нам это проблемы? Я бы не сказал, что есть какие-то проблемы, когда уже заранее тебе известно, что тот или иной участок будет перекрыт. Даже не создается проблем для электрического транспорта, так как у нас сегодня электробусы на автономном ходу. В принципе, они проехали свой участок, опять подключились и поехали дальше выполнять свой маршрут. Если требуется, мы, конечно же, добавим дополнительные маршруты за счет автобусов и перекроем, чтобы пассажиры не почувствовали никакого дискомфорта. Наталья Надольская:

Напомним, в Минске к концу 2024 года планируют завершить капитальный ремонт на пяти путепроводах и мостах. Движение транспорта там будет полностью закрыто, в том числе троллейбусов. Не будет ли это большей нагрузкой на ресурсы вашего автопарка, может быть, предусмотрен какой-то резерв? Виталий Черноокий:

Всегда есть какой-то резерв, который в случае необходимости мы подключим. То есть это планируется заранее, продумывается, сколько нужно единиц – 10, 20. Это не один автобусный парк, то есть, в принципе, на каждый нагрузка будет равномерной. Опять же, за счет того, что троллейбус на автономном ходу, то есть дискомфорт уже не тот. Они могут сами выполнить, сами объехать и сами продолжить движение. Как молодым специалистам влиться в профессию?