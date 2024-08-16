О ремонте автодорог, безбарьерной среде и переподготовке водителей поговорили с депутатом Мингорсовета

Беларусь всегда хвалили за хорошие автодороги, но без проблем и вопросов и здесь не обошлось. Почему так важно поддерживать порядок на асфальте, в первую очередь на улицах столицы? Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Кто принимает решение о ремонте автодорог?
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Глава государства постоянно обращает внимание на состояние дорог, в Год качества это становится еще более актуальным. В каких условиях эксплуатируются дороги в нашей стране? Например, может быть, как обеспечиваются нормы и правила с точки зрения превышения нагрузки на ось на примере даже вашего автопарка?
Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я считаю, что автопарком однозначно эти нормы соблюдаются. Потому что перед тем, как запустить какой-то городской маршрут и не только городской, всегда согласовывается несколькими службами. Одна из них – это столичный транспорт и связь. Вторая – конечно же, это ГАИ, которая контролирует, чтобы, проезжая, наш транспорт, не превышал нагрузку на ось при проезде определенной улицы или дороги.
Наталья Надольская:
Как принимается решение о ремонте того или иного участка дороги, влияют ли на решение обращения граждан? Может быть, как часто к вам как депутату, обращаются избиратели с просьбой отремонтировать дорогу?
Виталий Черноокий:
Та организация, за которой закреплена дорога или участок дороги, на котором есть сегодня дефекты – они выезжают на место, обследуют и принимают решение, как произвести ремонт. В случае обращения граждан, если ко мне обращаются граждане – бывают такие случаи, не скажу, что много, но есть. Я считаю так: если уже пришли к депутату, то вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. Обычно свое дело довожу до конца, сам лично выезжаю на каждое такое обращение, делаю фотографию для себя, для архива – до и после. Стараемся максимально в сжатые сроки. Я скажу, что взаимодействие есть, службы всегда идут навстречу, мы оперативно принимаем какие-то решения и устраняем все недостатки, которые есть.
Содержать дорожное полотно в надлежащем состоянии
Наталья Надольская:
Филиал «Автобусный парк № 5», где вы работаете – самый большой автопарк не только столицы, но и республики в целом, маршруты разнообразные. Жалуются ли водители на проблемы с дорогами, может быть, какие меры предпринимаются? Проводится ли мониторинг дорог, по которым ездят автобусы?
Виталий Черноокий:
Что касается обращений по поводу недостатков дорожного полотна, обращаются, мы на них, конечно же, реагируем. У нас на предприятии есть такая служба, отдел безопасности движения, который когда-то возглавлял я в том числе, то есть работал с такими обращениями. Мы, отдел безопасности движения, инженеры постоянно проводят осмотр маршрутов. Они уже знают такие основные проблемные места и взаимодействуют со службами, которые должны содержать в надлежащем состоянии дорожное полотно. Если уже обращается водитель, то мы еще гораздо плотнее работаем. Особенно это актуально в зимний период. Вы же понимаете, что в городе есть места, где есть склоны и подъемы. В зимний период водителю сложно двигаться по маршруту, в этот момент уже взаимодействие еще плотнее. То есть служба всегда откликается, и оперативно все решается, идет посыпка песчано-соляной смесью, чистка.
Наталья Надольская:
За время, когда даже вы работали в этой службе, можете сказать, стало больше или меньше таких обращений?
Виталий Черноокий:
Скажу, что стало гораздо меньше, обратите внимание, как сегодня улучшается дорога в городе. Мы видим, что просто целыми улицами меняем асфальтное покрытие, то есть это везде. Технология не стоит на месте. Понятно, что технологии идут вперед, и наши службы стали работать более качественно.
Один километр дорожного покрытия обходится государству почти в 300 тысяч рублей
Наталья Надольская:
Финансирование не последнюю роль играет. Когда есть деньги, есть за что ремонтировать, тогда, собственно, будут новые дороги. Для обывателя строительство дорог – это дело, кажется, простое. В то же время один километр дорожного покрытия обходится государству почти в 300 тысяч рублей. Какой вид ремонта сегодня наиболее популярен?
Виталий Черноокий:
Наиболее популярен, конечно, текущий. Потому что текущим видом ремонта занимаются круглогодично, зимой и летом – в любую пору года. То есть случилась какая-то проблема на каком-то участке дороги – мы производим. Потому что капитальный ремонт – регламент раз в семь лет.
Какие вопросы поднимаются на сессиях Мингорсовета?
Наталья Надольская:
Вы член Постоянной комиссии Совета по городскому хозяйству, транспорту и связи. Какие вопросы из этой сферы поднимаются на сессиях Мингорсовета? Может быть, какие предложения вы вносите, есть ли уже решенные вопросы с вашим участием?
Виталий Черноокий:
Вообще, вопросов достаточно много. Самый, наверное, сегодня волнующий – это, конечно же, ремонт путепроводов. Это финансирование, то есть, собираясь на комиссию, мы всегда обсуждаем, куда в первую очередь нужно направить бюджет страны.
Наталья Надольская:
Споры возникают? Кто-то считает, что это медицинское направление, кто-то, что строительство.
Виталий Черноокий:
В плане дорог все между собой солидарны.
Наталья Надольская:
Единогласно?
Виталий Черноокий:
Понимают, что нужна дорога, нужна безопасность. Это не только дорога, это светофорные объекты, пешеходные переходы и освещение этих пешеходных переходов. Была выездная комиссия, мы ездили в «СМЭП Мингорисполкома», нам показали, какие новации они придумали. То есть это касается светофорных объектов, умные светофоры, как нам максимально защитить наших пешеходов, чтобы привлечь внимание автомобилистов. То есть, в принципе, мы двигаемся в правильном направлении.
Люди с ограниченными возможностями могут спокойно передвигаться по городу
Наталья Надольская:
Выделяются ли дополнительные средства на содержание объектов улично-дорожной сети города и как решаются вопросы с созданием безбарьерной среды в Минске?
Виталий Черноокий:
Конечно же, средства, если нужно, могут и дополнительно выделиться в случае необходимости. Я считаю, что сегодня те финансы, которые выделяет город, их достаточно. Главное, чтобы наши службы успевали реализовывать и делать. То, что сегодня такие финансы большие – я думаю, что вполне достаточно. Если нужно будет дополнительно, всегда на комиссии это можно рассмотреть. Я думаю, что до 2025 года у нас уже будут все низкопольные автобусы. То есть сегодня люди с ограниченными возможностями могут спокойно передвигаться по городу, заезжать в автобус, выезжать. Плюс дополнительно проведена работа с водительским составом об оказании помощи таким людям. Если взять в плане транспорта, на всех автостанциях, диспетчерских станциях мы прорабатываем, чтобы они могли тоже опять же безбарьерно передвигаться на данных объектов. Все объекты под контролем, в случае обращения каких-то граждан по такому вопросу, конечно же, будут вопросы решены.
Где получить информацию об изменении движения транспорта?
Наталья Надольская:
Как известно, под первоочередной ремонт попадают дороги, где есть трафик общественного транспорта. Не мешает ли это выполнению задач по перевозке пассажиров? Как справляетесь и есть ли оперативная информация по изменению движения, может быть, как ее найти пассажирам?
Виталий Черноокий:
Это, конечно же, сайт Минсктранса, то есть там всегда есть вся информация в случае изменения каких-то схем маршрута. Также мы дополнительно размещаем объявления на остановочных пунктах, где пассажир может с ними ознакомиться. Создает ли нам это проблемы? Я бы не сказал, что есть какие-то проблемы, когда уже заранее тебе известно, что тот или иной участок будет перекрыт. Даже не создается проблем для электрического транспорта, так как у нас сегодня электробусы на автономном ходу. В принципе, они проехали свой участок, опять подключились и поехали дальше выполнять свой маршрут. Если требуется, мы, конечно же, добавим дополнительные маршруты за счет автобусов и перекроем, чтобы пассажиры не почувствовали никакого дискомфорта.
Наталья Надольская:
Напомним, в Минске к концу 2024 года планируют завершить капитальный ремонт на пяти путепроводах и мостах. Движение транспорта там будет полностью закрыто, в том числе троллейбусов. Не будет ли это большей нагрузкой на ресурсы вашего автопарка, может быть, предусмотрен какой-то резерв?
Виталий Черноокий:
Всегда есть какой-то резерв, который в случае необходимости мы подключим. То есть это планируется заранее, продумывается, сколько нужно единиц – 10, 20. Это не один автобусный парк, то есть, в принципе, на каждый нагрузка будет равномерной. Опять же, за счет того, что троллейбус на автономном ходу, то есть дискомфорт уже не тот. Они могут сами выполнить, сами объехать и сами продолжить движение.
Как молодым специалистам влиться в профессию?
Наталья Надольская:
Немного о вашем коллективе. Есть ли проблемы с кадрами, приходит ли молодежь? Как помогаете молодым специалистам влиться в профессию, может быть, ставить их на более легкие маршруты, те дороги, где нет проблем?
Виталий Черноокий:
Молодежь приходит. Мы их, конечно, заинтересовываем, мотивируем, они приходят в первую очередь на переподготовку. То есть мы сегодня разместили рекламу, осуществляем переподготовки с B-, C-категории на D. После чего они уже два года обеспечены работой. Что касается поддержки их на рабочем месте, конечно же, да. То есть стажировка проходит, после стажировки мы стараемся закрепить молодых водителей за теми маршрутами, которые им наиболее понятны. То есть мы стараемся обычно выбирать не более трех маршрутов, на которых они будут работать. Стараемся определенное время, месяца два, чтобы они поработали, привыкли, привыкли к габаритам. После этого уже, с учетом дополнительной стажировки, они уже начинают выполнять работу и по другим маршрутам. Опять же, наставничество никто не отменял, за время стажировки наставник расскажет, подскажет. Они могут в любое время обратиться к нему за помощью, чтобы ему рассказали и дополнительно подсказали.
Наталья Надольская:
Как удается сплотить коллектив? Может быть, с помощью проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, субботников, в каких акциях участвует ваш коллектив? Помогает ли вам в этой непростой работе то, что вы член партии «Белая Русь»?
Виталий Черноокий:
Жизнь в государственном предприятии «Минсктранс» просто бурлит, потому что у нас очень много различных мероприятий спортивных и культурно-массовых, много диалоговых площадок, спартакиад. То есть, конечно, это сплачивает, мы стараемся на эти мероприятия задействовать различных работников – молодежь и не только молодежь. Партия «Белая Русь»? Безусловно, да. Потому что эта партия объединила сегодня людей, близких по духу, единомышленников, патриотов нашей страны. Это люди, которые не только словом, но и делом готовы доказывать, помогать и что-то делать. Потому что кто-то просто говорит, а кто-то делает. То есть партия – я считаю, что это люди, которые объединились, они могут сделать все, могут свернуть горы.
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