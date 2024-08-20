В Минске проводят подготовку улично-дорожной сети к осенне-зимнему периоду

Ремонт магистралей, обновление техники и заготовка смесей. Дорожники Минска готовятся к осенне-зимнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты обновляют покрытие, устраняют трещины, в некоторых местах полностью заменяют асфальт. Проводится также подготовка оборудования. В этом году закуплено 12 единиц снегоуборочной техники. В ближайшее время приступят к изготовлению противогололедных материалов. Главная задача в осенне-зимний период – создать безопасные условия для транспортных средств и пешеходов. К слову, работы по подготовке столицы к холодному сезону дорожные службы планируют завершить к середине октября.

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Подготовка к следующей зиме начинается после завершения предыдущей. Это принятие технологических, технических и управленческих решений. С наступлением весенне-летнего периода проводятся работы в рамках текущего ремонта – заделка всех дефектных мест, устранение колейности, работы по ямочному ремонту, заливка трещин, защитная обработка. В городе Минске выполняются работы с полной заменой асфальтобетонного покрытия.