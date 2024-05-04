Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11

Министерство внутренних дел запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог. Заявки можно оставлять по будням по единому номеру, после обработки по каждому факту примут меры для устранения недостатков. В марте глава государства поручил восстановить и привести в порядок все дорожные покрытия. Как накануне сообщали в Минтрансе, масштабный ямочный ремонт близится к завершению. Всего с начала года на ключевых автомагистралях дорожники устранили более 350 тысяч квадратных метров дефектов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Тем не менее актуальным остается вопрос качества.

М11 – одна из самых оживленных трасс страны. Вблизи Лиды к ней примыкают крупные промышленные предприятия и частная застройка, поэтому реконструкция объездной дороги около райцентра стала жизненно важным для региона проектом. К работам приступили осенью 2022-го. В первую очередь возводят четырехкилометровый участок с путепроводом над железной дорогой и второстепенной автострадой. Современные коммуникации и практичные технологии – главные составляющие в работе строителей. К примеру, здесь применяют новый способ защиты от коррозии: все металлические конструкции на объекте оцинковали. Раньше опоры освещения и ограждения каждый год приходилось перекрашивать.

Андрей Богдан, заместитель председателя Лидского райисполкома:

Данный проект предусматривает основное, на что мы рассчитывали и рассчитываем, у нас это получится, это уменьшение транзита через город Лиду. Один из факторов – это экологический, то есть в данном случае обходим железнодорожный переезд, минимальное количество светофорных объектов, что позволяет транспорту более ускоренно выезжать из города.