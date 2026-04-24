Сезон парков и фонтанов – Минск открывает аттракционы и включает фонтаны после зимней паузы

В Минске 24 апреля одновременно откроют сезон аттракционов и запустят городские фонтаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка завершена в срок: все карусели прошли обязательное техническое освидетельствование – проверены металлоконструкции, документация, проведены грузовые испытания. После дан допуск по промышленной безопасности.

В 2026 году в парке Челюскинцев – новый экстремальный аттракцион «Микс», а в парке Горького – детская «Пожарная команда». Туда же переезжают «Розовый слон» и «5-D» из парка имени Уго Чавеса. Свободные площадки пустовать не будут – «Минскзеленстрой» уже подбирает новинки, и летом обещает сюрприз. Что касается цен на аттракционы, скидка 25 % для многодетных семей сохраняется.

Всего в столице работает около 60 таких установок в четырех крупных зеленых территориях. Параллельно город подготовил к запуску и фонтаны. После зимы их расконсервировали: установили форсунки, насосы, водомеры, почистили чаши и фильтры. Специалисты настроили электрооборудование. На балансе «Минскзеленстроя» – 42 фонтана. Сезон их работы продлится до 26 сентября.