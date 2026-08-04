Прокуратура Могилева проверила эксплуатацию надувных аттракционов и игрового оборудования

Летний сезон – время повышенного внимания к местам массового отдыха детей. Прокуратура Могилева совместно с контролирующими ведомствами проверила эксплуатацию надувных аттракционов и игрового оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особый акцент – на соблюдении требований безопасности, устойчивости конструкций и наличии обязательной документации.
Екатерина Зубринович, старший помощник прокурора Могилева:
В ходе проверки выявлен ряд нарушений технического регламента о безопасности аттракционов. Так, на надувных игровых комплексах местами отсутствовало ударопоглощающее покрытие, а расстояние между оборудованием и защитным ограждением не соответствовало нормам. Кроме того, выявлены недостатки в креплении конструкции, что при активной эксплуатации может привести к травмам. На одном из аттракционов карабинный механизм крепления закрывался только при ручном возврате защелки, что делает его эксплуатацию небезопасной. Кроме того, установлено, что нанимателям не в полной мере обеспечивается законодательство о труде.
По итогам проверок будут приняты меры реагирования. Надзорные органы подчеркивают: безопасность несовершеннолетних – приоритет, и контроль будет продолжен. Эксплуатация аттракционов требует строгого соблюдения норм, а любые нарушения будут пресекаться.