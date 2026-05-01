«Микс» и «Пожарная команда» – какие новинки ждут минчан в парках аттракционов

Настасья Пинчук, корреспондент:

Весна окончательно вступила в свои права, и в городских парках Минска заработали аттракционы. От классических каруселей для самых маленьких и до экстремальных площадок для любителей адреналина.

Столица ловит ритм теплого сезона. Городские парки и улицы так и манят на прогулки. Когда наступают теплые дни, усидеть дома невозможно. Город оживает буквально на глазах. После зимы проснулись 40 городских фонтанов. Заработали летние террасы и зоны отдыха. Открылись объекты уличной торговли.