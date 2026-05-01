«Микс» и «Пожарная команда» – какие новинки ждут минчан в парках аттракционов
Настасья Пинчук, корреспондент:
Весна окончательно вступила в свои права, и в городских парках Минска заработали аттракционы. От классических каруселей для самых маленьких и до экстремальных площадок для любителей адреналина.
Столица ловит ритм теплого сезона. Городские парки и улицы так и манят на прогулки. Когда наступают теплые дни, усидеть дома невозможно. Город оживает буквально на глазах. После зимы проснулись 40 городских фонтанов. Заработали летние террасы и зоны отдыха. Открылись объекты уличной торговли.
Но какой драйв без аттракционов. В 2026 году в четырех крупнейших парках: Челюскинцев, Горького, 900-летия города Минска, а также имени Уго Чавеса, маленьких и взрослых гостей ждут около 60 каруселей.
«Минскзеленстрой» ежегодно обновляет карту развлечений. В этом сезоне в списке «Карусели» появились сразу две новинки. В парке Челюскинцев теперь можно испытать острые ощущения на аттракционе «Микс», а в парке Горького почувствовать себя героем на «Пожарной команде».
Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Все аттракционы успешно допущены к эксплуатации. Они прошли целый комплекс подготовительных работ, таких как расконсервация, межсезонное техническое обслуживание, техническое освидетельствование и техническое диагностирование аттракционов.
Мы планируем и в этом году поставить новый аттракцион. Как раз находимся на этой площадке свободной. В данный момент прорабатываем вопрос, что будет на данной площадке. Пускай останется секретом.
Подробности в видео.