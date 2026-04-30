В Минске планируют обновить около 2 млн кв. м дорог в 2026 году

В столице ведется активное развитие дорожной инфраструктуры, включая ремонт существующих путепроводов. Обновляют улицы, проспекты и важнейшие республиканские автомагистрали. В 2026 году в Минске запланирован масштабный ремонт дорог. Обновят почти два миллиона квадратных метров покрытия, включая полную замену асфальта на миллионе «квадратов», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала 2026 года в Минске уже отремонтировано более 65 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия дворовых подъездных путей. И это не только замена асфальта, но и установка бордюров и обновление ливневой канализации. Так, в Заводском районе полностью заменено асфальтобетонное покрытие на 8 улицах, а это более 103 тысяч квадратов. На время работ некоторые улицы перекрываются, а транспортные потоки перенаправляются в других направлениях.

Артем Ганчар, заместитель Генерального директора ГП «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Планируем ориентировочно один миллион метров квадратных покрытий выполнить с полной заменой. Будут выполняться работы по замене остановочных навесов. В основном эти замены будут выполняться в местах, где эта замена покрытий будет производиться. Также будем нацелены на выполнение работ по герметизации трещин. Акценты у нас всегда на долговечности. Работа выполняется строго в соответствии с нормативными требованиями. Данные работы принимают специалисты по техническому надзору. Соответственно, качество будет на достойном уровне.