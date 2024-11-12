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14 ноября на «Чижовка-Арене» пройдёт турнир по боксу памяти Ливенцева

12 ноября 2024 19:20
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Минск в 21-й раз принимает один из главных стартов в международном календаре боксеров – турнир памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 белорусских спортсмена, в числе которых и девушки, настроены бороться только за медали.

14 ноября на «Чижовка-Арене» пройдёт турнир по боксу памяти Ливенцева-2

Арина Данильчик, бронзовый призер чемпионата Европы по боксу:
Олимпийские игры – это самое главное, что может быть в жизни любого уважающего себя спортсмена. Если говорить конкретно о предстоящем турнире, конечно же, важна только победа. Тем более, что это один из самых престижных турниров на территории нашей Республики, приедут довольно представительные страны и, конечно, на родной земле двойная ответственность перед страной, перед болельщиками. Хочется показать свой лучший результат.

14 ноября на «Чижовка-Арене» пройдёт турнир по боксу памяти Ливенцева-4

Арина 10 лет своей жизни отдала плаванию, она мастер спорта и призер страны на стометровке баттерфляем, а сейчас уже 7 лет молотит грушу и оппонентов в весе до 70 килограммов. Сейчас она готовится к международному турниру памяти Ливенцева.

Подробности в видео.

# Арина Данильчик # Спортивные соревнования

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