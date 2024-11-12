14 ноября на «Чижовка-Арене» пройдёт турнир по боксу памяти Ливенцева

Минск в 21-й раз принимает один из главных стартов в международном календаре боксеров – турнир памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 белорусских спортсмена, в числе которых и девушки, настроены бороться только за медали.

Арина Данильчик, бронзовый призер чемпионата Европы по боксу:

Олимпийские игры – это самое главное, что может быть в жизни любого уважающего себя спортсмена. Если говорить конкретно о предстоящем турнире, конечно же, важна только победа. Тем более, что это один из самых престижных турниров на территории нашей Республики, приедут довольно представительные страны и, конечно, на родной земле двойная ответственность перед страной, перед болельщиками. Хочется показать свой лучший результат.