Белоруски завоевали восемь медалей на международном турнире по боксу «Байкал-2022»

Медалей восемь, три из них – золотые. В Улан-Удэ близится к завершению международный турнир по боксу «Байкал-2022», в котором принимали участие и наши девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Медалей восемь, три из них – золотые. В Улан-Удэ близится к завершению международный турнир по боксу «Байкал-2022», в котором принимали участие и наши девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В копилке сборной Беларуси восемь наград. Победы в финальных поединках одержали три спортсменки. Виктория Кебикова, Яна Бурим и Юлия Апанасович праздновали виктории. Серебряные награды завоевали Яна Новошинская, Дарья Лецко, Арина Данильчик и Алина Вебер. Бронза – в активе Дарьи Осмоловской.