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Белоруски завоевали восемь медалей на международном турнире по боксу «Байкал-2022»

22 июля 2022 19:33
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Медалей восемь, три из них – золотые. В Улан-Удэ близится к завершению международный турнир по боксу «Байкал-2022», в котором принимали участие и наши девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски завоевали восемь медалей на международном турнире по боксу «Байкал-2022»-1

В копилке сборной Беларуси восемь наград. Победы в финальных поединках одержали три спортсменки. Виктория Кебикова, Яна Бурим и Юлия Апанасович праздновали виктории. Серебряные награды завоевали Яна Новошинская, Дарья Лецко, Арина Данильчик и Алина Вебер. Бронза – в активе Дарьи Осмоловской.

# Женский бокс # Виктория Кебикова # Яна Бурим # Юлия Апанасович # Яна Новошинская # Дарья Лецко # Арина Данильчик # Алина Вебер # Дарья Осмоловская # Фотофакт

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