Как создавался проект «Патетический дневник памяти»? Пообщались с Анной Моторной

Александр Стасевич, ведущий: Присоединяемся к поздравлениям. Что для вас значит присуждение такой замечательной награды?

Большой театр Беларуси, безусловно, гордость страны. Его коллектив не раз отмечен наградами за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Сегодня поговорим об уникальном проекте, который удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины:

Невозможно сказать о том, что режиссер может присвоить эту награду себе. Это невозможно, потому что театр – дело коллективное, и награда принадлежит коллективу театра. Это правильно, потому что это очень серьезный проект, в который были вложены силы всего театра.

Юлия Самусенко, ведущий:

«Патетический дневник памяти». Расскажите немножечко подробнее об этом проекте. Как вообще пришла идея создания? В чем его уникальность?

Анна Моторная:

Проект действительно уникальный, потому что идея была связана с юбилейным годом для всей страны. Это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И, безусловно, это не просто проект. Это не проходящее мероприятие и даже не просто событие, это действительно настоящая символическая эмблема страны в плане патриотического воспитания.