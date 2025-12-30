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Как создавался проект «Патетический дневник памяти»? Пообщались с Анной Моторной

30 декабря 2025 09:53
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Большой театр Беларуси, безусловно, гордость страны. Его коллектив не раз отмечен наградами за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Сегодня поговорим об уникальном проекте, который удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины.

Александр Стасевич, ведущий:
Присоединяемся к поздравлениям. Что для вас значит присуждение такой замечательной награды?

Как создавался проект «Патетический дневник памяти»? Пообщались с Анной Моторной-2

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины:
Невозможно сказать о том, что режиссер может присвоить эту награду себе. Это невозможно, потому что театр – дело коллективное, и награда принадлежит коллективу театра. Это правильно, потому что это очень серьезный проект, в который были вложены силы всего театра.

Юлия Самусенко, ведущий:
«Патетический дневник памяти». Расскажите немножечко подробнее об этом проекте. Как вообще пришла идея создания? В чем его уникальность?

Анна Моторная:
Проект действительно уникальный, потому что идея была связана с юбилейным годом для всей страны. Это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И, безусловно, это не просто проект. Это не проходящее мероприятие и даже не просто событие, это действительно настоящая символическая эмблема страны в плане патриотического воспитания.

Подробности в видео.

# Театр # Большой театр оперы и балета в Минске # Анна Моторная # Юлия Самусенко # Александр Стасевич # Ольга Бурлакова

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