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22-летний мотоциклист погиб после столкновения с КАМАЗом в Белыничском районе

08 августа 2026 11:11
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Смертельная авария в Белыничском районе. Около деревни Ермоловичи водитель КамАЗа, перевозивший рулоны с сеном, при повороте не пропустил встречный мотоцикл. В результате столкновения 22-летний байкер погиб на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22-летний мотоциклист погиб после столкновения с КАМАЗом в Белыничском районе-2

На фоне участившихся ДТП Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны. В эти выходные инспекторы дежурят вблизи мест массового отдыха и ночных заведений.

22-летний мотоциклист погиб после столкновения с КАМАЗом в Белыничском районе-4

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Сотрудники ДПС пресекают и принципиально оценивают действия водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Масштабная отработка аварийно-опасных участков и населенных пунктов проходит по варианту негласного и смешанного контроля за дорожным движением. Для оказания помощи местным подразделениям в регионы направлены экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». В приоритете своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение нарушений правил мотоциклистами.

В ГАИ напоминают: во время поездок важно неукоснительно соблюдать скоростной режим, правила обгона и проезда пешеходных переходов.

# ДТП # ГАИ # Анна Банадык

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