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«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в битве лидеров ЧБ по хоккею

14 ноября 2025 12:18
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«Юность» и во второй раз обыграла «Динамо-Молодечно» в битве лидеров чемпионата страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Судьбу противостояния решила единственная шайба.

На экваторе первого отрезка отличился Станислав Кучкин. После этого цифры на табло не менялись. Данный успех позволил действующему обладателю золота оторваться от конкурентов уже на 5 очков.

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в битве лидеров ЧБ по хоккею-1

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Хороший матч, две хорошие команды. Однозначно, непростой матч. Вроде и начали неплохо. На третьем периоде немного сбавили обороты. Больше сыграли по счету. Наверное, такой и должен был получиться матч.

Из других результатов необходимо отметить неожиданные осечки «Лиды» и «Шахтера». Они упустили возможность вплотную подобраться ко второму месту в таблице.

# Андрей Стась # Хоккей

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