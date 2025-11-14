«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в битве лидеров ЧБ по хоккею

«Юность» и во второй раз обыграла «Динамо-Молодечно» в битве лидеров чемпионата страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Судьбу противостояния решила единственная шайба.

На экваторе первого отрезка отличился Станислав Кучкин. После этого цифры на табло не менялись. Данный успех позволил действующему обладателю золота оторваться от конкурентов уже на 5 очков.