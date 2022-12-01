В 72-м объединённом учебном центре появился танковый огневой городок

Как начался новый учебный год в Вооруженных Силах Беларуси, читайте здесь .

Новости Беларуси. В армии начался новый учебный год. Он посвящен боевой и мобилизационной готовности, что весьма актуально в складывающихся обстоятельствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю начала нового учебного года в воинских частях прошли торжественные митинги. А дальше военнослужащим предстоит интенсивный курс боевой подготовки. База для обучения военнослужащих постоянно совершенствуется. В 72-м объединенном учебном центре введен в строй танковый огневой городок, который позволит повысить эффективность обучения курсантов.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Там современная тренажерная база, современные мишенные поля, которые позволяют накрывать любую мишенную обстановку. Там созданы новые учебные места, которые позволяют обучать наших курсантов не только ведению огня из различных видов оружия, но и вести разведку на поле боя. Проводить занятия по приведению оружия к нормальному бою, учить наших курсантов с самого начала к ведению огня из танков из закрытых огневых позиций, чего раньше не было.

Как уже подчеркивалось не раз, Беларусь продолжит и дальше укреплять свою обороноспособность. Главная цель белорусской армии – обеспечить военную безопасность государства.