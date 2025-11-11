Памятник Рокоссовскому и муралы с портретами героев ВОВ появятся в Гомеле

Гомель готовится масштабно отметить очередную годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. К 26 ноября в областном центре установят памятник легендарному полководцу Константину Рокоссовскому, сообщили в программе Новости «24часа» на СТВ. Новыми портретами пополняется галерея героев на фасадах многоэтажек.

Историю подвига отважного командира Григория Головацкого знает каждый гомельчанин. 12-ого декабря 1943 года он участвовал в боях за освобождение города. После ранения командира артиллерийского полка всю ответственность взял на себя и погиб в бою. В Гомеле именем отважного командира названы улица и переулок.

В самое ближайшее время на фасаде одного из домов появится масштабный портрет Романа Тимофеенко, организатора гомельского подпольного движения.