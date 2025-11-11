Памятник Рокоссовскому и муралы с портретами героев ВОВ появятся в Гомеле
Гомель готовится масштабно отметить очередную годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. К 26 ноября в областном центре установят памятник легендарному полководцу Константину Рокоссовскому, сообщили в программе Новости «24часа» на СТВ. Новыми портретами пополняется галерея героев на фасадах многоэтажек.
Историю подвига отважного командира Григория Головацкого знает каждый гомельчанин. 12-ого декабря 1943 года он участвовал в боях за освобождение города. После ранения командира артиллерийского полка всю ответственность взял на себя и погиб в бою. В Гомеле именем отважного командира названы улица и переулок.
В самое ближайшее время на фасаде одного из домов появится масштабный портрет Романа Тимофеенко, организатора гомельского подпольного движения.
Кирилл Клещонок, художник-оформитель:
Сразу мы приезжаем, грунтуем, фоновый цвет выбираем основной. Потом дожидаемся вечернего времени и начинаем разметку с проектора. Размещаем основные элементы. Работа достаточно необычная, военная тематика. Из сложного была прорисовка лица, чтобы была узнаваемость героя.
Андрей Морозов, начальник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома:
При изготовлении мурала мы наносим QR-код, где можно ознакомиться подробно с историей этого человека, где он работал, где погиб, в каких боях участвовал. Эта история нужна, чтобы наше молодое поколение не забывало, кто такие, почему улицы названы в честь этого героя.
Создавать муралы в честь исторических личностей в Гомеле уже стало традицией. Сейчас в галерее под открытым небом полтора десятка портретов. В вечернее время благодаря подсветке и специальной краске муралы выглядят особенно величественно.