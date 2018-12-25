Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке

Новости Беларуси. Морозное утро выходного дня – отличный повод провести его с семьей и зарядиться новогодним настроением. А создать праздник в одном из столичных парков помогла Белорусская федерация ориентирования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Десятки участников – от мала до велика – соревновались в том, кто быстрее выполнит все задания, достигнет нужных точек, руководствуясь лишь картой, и придет к финишу первым.

Отличиться хотел каждый, причем не только спортивными достижениями – среди спортсменов можно было бы спокойно объявлять конкурс на лучший карнавальный костюм. И такое желание участников выделиться не удивляет, ведь за каждым спортсменом следил главный судья в костюме Деда Мороза.