Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке

Новости Беларуси. Морозное утро выходного дня – отличный повод провести его с семьей и зарядиться новогодним настроением. А создать праздник в одном из столичных парков помогла Белорусская федерация ориентирования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Морозное утро выходного дня – отличный повод провести его с семьей и зарядиться новогодним настроением. А создать праздник в одном из столичных парков помогла Белорусская федерация ориентирования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Десятки участников – от мала до велика – соревновались в том, кто быстрее выполнит все задания, достигнет нужных точек, руководствуясь лишь картой, и придет к финишу первым.
Отличиться хотел каждый, причем не только спортивными достижениями – среди спортсменов можно было бы спокойно объявлять конкурс на лучший карнавальный костюм. И такое желание участников выделиться не удивляет, ведь за каждым спортсменом следил главный судья в костюме Деда Мороза.
Андрей Морозов, главный судья соревнований:
Участники с общего старта стартуют, получают карту. И за 31 минуту должны найти на этих соревнованиях как можно больше контрольных пунктов и финишировать.
Андрей Мемелов, участник соревнований:
Бежать не холодно. Разминаться холодно, а побежим – будет тепло. Новогодний, рождественский позитив. Каждый год здесь такое настроение, веселье.
Интрига соревнований держалась очень долго. Несмотря на победные титулы, подарки, самое главное – хорошее настроение – получил каждый участник.