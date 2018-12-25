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Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке

25 декабря 2018 20:04
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Новости Беларуси. Морозное утро выходного дня – отличный повод провести его с семьей и зарядиться новогодним настроением. А создать праздник в одном из столичных парков помогла Белорусская федерация ориентирования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке-1

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке-3

Десятки участников – от мала до велика – соревновались в том, кто быстрее выполнит все задания, достигнет нужных точек, руководствуясь лишь картой, и придет к финишу первым.

Отличиться хотел каждый, причем не только спортивными достижениями – среди спортсменов можно было бы спокойно объявлять конкурс на лучший карнавальный костюм. И такое желание участников выделиться не удивляет, ведь за каждым спортсменом следил главный судья в костюме Деда Мороза.

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке-6

Андрей Морозов, главный судья соревнований:
Участники с общего старта стартуют, получают карту. И за 31 минуту должны найти на этих соревнованиях как можно больше контрольных пунктов и финишировать.

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке-9

Андрей Мемелов, участник соревнований:
Бежать не холодно. Разминаться холодно, а побежим – будет тепло. Новогодний, рождественский позитив. Каждый год здесь такое настроение, веселье.

Интрига соревнований держалась очень долго. Несмотря на победные титулы, подарки, самое главное – хорошее настроение – получил каждый участник.

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке-12

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке-14

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке-16

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке-18

# Спортивные соревнования # Андрей Морозов # Фотофакт

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