«Дети бегают от 10 лет. И до 83 лет». Как в Минске прошёл предновогодний турнир по спортивному ориентированию?

Новости Беларуси. В Минске состоялся открытый предновогодний турнир по спортивному ориентированию. Старт проходил в два дня и объединил любителей всех возрастов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день желающие смогли оценить свои силы, пробежав тренировочную дистанцию. А вот назавтра все было серьезно, без права на ошибку. Бороться за призы и соревноваться друг с другом пришли люди совершенно разных возрастов и навыков. Для одних эти соревнования стали первыми в жизни, а другие решили не терять форму перед более крупными чемпионатами. Объединила их всех любовь к спортивному ориентированию.

Андрей Морозов, главный судья соревнований:

Дети бегают от 10 лет, желающие могут заявиться, побегать. И до 83 лет. Все видят, что вид спорта доступен всем. Сами соревнования ежегодно уже 25 лет проходят. Поэтому надеюсь, что они пройдут в хорошем ключе, с задором и с пользой для здоровья.