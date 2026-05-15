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15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности

15 мая 2026 17:30
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Выстроить эффективную систему коллективной защиты в условиях стремительно меняющегося мира. Ровно 34 года назад в Ташкенте был подписан договор, который стал отправной точкой для формирования Организации Договора о коллективной безопасности – одного из ключевых военно-политических союзов на евразийском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ОДКБ превратилась в полноценный инструмент обеспечения региональной стабильности. В ее составе шесть государств, включая Беларусь, для которой участие в организации – это не только элемент внешней политики, но и часть общей архитектуры национальной безопасности. Несмотря на приостановку участия Армении, объединение сохраняет крепкие связи, демонстрируя внутреннюю устойчивость и управляемость. Ключевой принцип, на котором строится взаимодействие, – баланс коллективных решений и национальных интересов. Это позволяет не просто сохранять формат сотрудничества, но и адаптировать его к новым типам угроз: от терроризма и кибератак до неконтролируемой миграции и гибридных вызовов.

Организация последовательно усиливает практическую составляющую. Речь идет не только о политической координации, но и о реальной военной готовности. В этом году запланирован ряд совместных учений. На наших полигонах пройдут маневры «Нерушимое братство» с участием миротворческих сил, а также специализированное учение «Барьер», ориентированное на радиационную, химическую и биологическую безопасность. Все сценарии отрабатываются с учетом опыта современных конфликтов, где все большую роль играют беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности-2

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
ОДКБ предназначено в первую очередь для отражения военных угроз в тех случаях, если какая-нибудь страна посягнет на суверенитет и территориальную целостность любой из стран, входящих в ОДКБ. В этом отношении та страна, которая подвергнется вооруженной агрессии, может рассчитывать на военную поддержку со стороны всех стран, входящих в ОДКБ. В этом отношении ОДКБ как раз и является механизмом мобилизационным и механизмом, который обеспечивает быстрое реагирование на подобного рода военные угрозы.

При этом ОДКБ уже доказала свою способность действовать в кризисных условиях. События 2022 года в Казахстане стали проверкой на оперативность и слаженность: миротворческий контингент был развернут в кратчайшие сроки и способствовал стабилизации обстановки. Этот опыт сегодня используется при доработке механизмов быстрого реагирования.

Работа на перспективу сосредоточена на повышении боеспособности коллективных сил и углублении координации между национальными структурами безопасности. В 2026 году председательство в организации перешло к России и акцент сделан на развитии потенциала в условиях многополярного мира, где ответственность за безопасность все чаще распределяется между региональными центрами силы.

На этом фоне значение ОДКБ объективно возрастает. Усиление военной активности в Европе, затяжные конфликты и рост глобальной нестабильности формируют запрос на эффективные, а главное – реально действующие механизмы безопасности.

# ОДКБ # Андрей Манойло

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