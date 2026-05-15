15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности

Выстроить эффективную систему коллективной защиты в условиях стремительно меняющегося мира. Ровно 34 года назад в Ташкенте был подписан договор, который стал отправной точкой для формирования Организации Договора о коллективной безопасности – одного из ключевых военно-политических союзов на евразийском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ОДКБ превратилась в полноценный инструмент обеспечения региональной стабильности. В ее составе шесть государств, включая Беларусь, для которой участие в организации – это не только элемент внешней политики, но и часть общей архитектуры национальной безопасности. Несмотря на приостановку участия Армении, объединение сохраняет крепкие связи, демонстрируя внутреннюю устойчивость и управляемость. Ключевой принцип, на котором строится взаимодействие, – баланс коллективных решений и национальных интересов. Это позволяет не просто сохранять формат сотрудничества, но и адаптировать его к новым типам угроз: от терроризма и кибератак до неконтролируемой миграции и гибридных вызовов.

Организация последовательно усиливает практическую составляющую. Речь идет не только о политической координации, но и о реальной военной готовности. В этом году запланирован ряд совместных учений. На наших полигонах пройдут маневры «Нерушимое братство» с участием миротворческих сил, а также специализированное учение «Барьер», ориентированное на радиационную, химическую и биологическую безопасность. Все сценарии отрабатываются с учетом опыта современных конфликтов, где все большую роль играют беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.