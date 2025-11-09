Манойло: у современных европейских политиков, как у алкоголиков, нет будущего

Игорь Позняк: Вот топ-государств, которые лидируют в Евросоюзе по росту цен на газ, из-за, подчеркну, отказа от российского газа, в лидерах Эстония – почти 24 %, столько же в Болгарии, чуть меньше в Швеции. Андрей Викторович, вот как это в поговорке говорится, заморозим уши на зло бабушки?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Здесь мы видим классическую картину перекладывания расходов на местное население, потому что политическое решение принято политиками, которые строят свою личную карьеру. Любой чиновник из Евросоюза, вот этой высшей лиги, он озабочен тем, чтобы заработать достаточно, пока он занимает пост, и получить пенсию. И потом перескочить, может быть, на какое-нибудь пенсионное место, где он будет получать столько же примерно, но ничего ровным счетом не делая. Принимает решение, которое наносит ущерб интересам экономики конкретной страны европейской.

Кто компенсирует этот ущерб? Компенсируют граждане Швеции, Болгарии, Эстонии, Германии, которые вынуждены больше работать, чтобы оплачивать это. Ну и фактически, сам-то этот политик, принимая решение волюнтаристское, он ровным счетом ничего не теряет. Для него не существует формулы о том, что политика – это концентрированное выражение экономики. У современных европейских политиков, как у алкоголиков, у них нет будущего, они авантюристы. То есть у алкоголика есть сегодня, есть завтра и есть вчера. А вот послезавтра и позавчера для него уже нет. Но и санкционная политика точно так же. Когда они принимают очередной пакет санкций, там 19-й, 16-й, 12-й, они думают – а вдруг сработает, на авось. Не срабатывает.

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