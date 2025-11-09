Манойло: рано или поздно ЕС должен будет отказаться от санкций, а развитие нашей промышленности останется

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова: Санкции действительно стали тем фактором, который разбудил производительные силы и в России, и в Беларуси. Потому что раньше можно было существовать на заграничных поставках, на зарубежных деталях и заниматься сборочным разным производством, зарабатывать на этом деньги. По мере того, как коллективный Запад, Европейский союз и другие страны стали вводить все новые и новые санкции ограничения, выяснилось, что надо искать выходы. Причем не для обхода этих санкций. Выход здесь может быть один – развитие и создание собственного производства, которое будет замещать те поставки зарубежных деталей, комплектующих и прочих вещей, которые выпадают из-за введения все новых и новых пакетов санкций.

Игорь Позняк, ведущий:

Ну, как в любой истории, чтобы достичь чего-то нового, нужно выйти из зоны комфорта. Да, поначалу это неудобно, а потом…

Андрей Манойло:

Это вот колоссальный толчок был для развития, для российской экономики, ну и, конечно, экономики Беларуси. Что самое интересное, рано или поздно ситуация придет к тому, что Европейский союз будет вынужден отказаться от политики санкций, то есть все эти пакеты аннулируют. А тот рывок, который экономика наших стран, в первую очередь ее производство и промышленность, сделали вперед, он останется, он никуда не денется.