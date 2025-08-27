Саммит ШОС станет итогом первого года полноправного членства для Беларуси

Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет итогом первого года полноправного членства для Беларуси. Он пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск успел присоединиться практически ко всем инициативам ШОС. Наша страна прежде всего заинтересована в практической отдаче от работы в организации. Мы также готовы поделиться опытом и предпринимаем шаги на укрепление взаимного доверия между государствами-членами, а также на развитие их сотрудничества в различных областях.

Андрей Лученок, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси по вопросам взаимодействия с ШОС и БРИКС:

Мы хотели бы как-то улучшить биржевую торговлю товарами, внесли свои предложения, они пока изучаются государствами. И в сфере спорта, например, мы внесли предложение о проведении в следующем году Открытого кубка ШОС. Такой необычный формат мероприятия, который подразумевает проведение соревнований не только в одной стране, но в каждом государстве ШОС. Есть еще и в сфере безопасности инициативы.

В предстоящем саммите примут участие более 20 лидеров иностранных государств. По итогам их встречи будет принят ряд документов, в том числе «Тяньцзиньская декларация». В повестке – создание специализированных центров по борьбе с терроризмом, борьба с наркоторговлей и противостояние внешним угрозам. В центре внимания будет торговля, научно-технические инновации и учреждение Банка развития ШОС.