Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым

Совсем скоро мы отметим 80-летие Великой Победы. Какое значение она имеет для белорусского народа и что происходит, когда память вычеркивают, а историю пытаются переписать в угоду политическому моменту? Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, военным комиссаром Гомельской области Андреем Владимировичем Кривоносовым. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло практически 40 лет. Как вы помните этот день? «Там авария и авария, мы картошку садим»

Андрей Кривоносов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международными делам и национальной безопасности:

День, конечно, запомнился, но, наверное, не само 26 апреля, хотя это был субботний день. Мы, как обычно, в военном нашем училище, в Омском общевойсковом, проводили парко-хозяйственный день. Естественно, в тот день мы ничего не узнали. Потому что, к сожалению, тогда возможности быстрого доставления информации, конечно, не шли ни в какое сравнение с этими. Но уже к 1 мая я четко понял и услышал, что в Чернобыле произошла такая авария. Казалось бы, ну, Чернобыль и Чернобыль, я про него как бы никогда и не слышал. Но когда понял, что до Брагинского района, моя малая родина, деревня Малейки, это совсем недалекое расстояние – и в ясную погоду можно увидеть эту самую Чернобыльскую станцию. Поэтому вынужден был я прибыть на наш переговорный межгородской пункт телефонной связи. И начал названивать своим родителям, дедушке с бабушкой. Они четко говорят: да бог его знает, там авария и авария, мы картошку садим. И самое такое мне запоминающее в этом всем, когда уже приезжал к бабушке в гости после аварии, это первый эксперт, моя бабушка, которая определяла: есть во фруктах радиация, как она говорит – рация, или нет. И она мне рассказывала: «Смотри, внучек, укусил яблоко – если щипле язык, то е рация. Если не щипле, то яе няма». Как в Беларуси справились с последствиями катастрофы?

Виолетта Шаблинская:

А что удалось сделать в Беларуси за прошедшие годы на пораженных землях? Сейчас как сенатор вы посещаете многие районы Гомельской области, которые были в зоне загрязнения? Андрей Кривоносов:

Хочу вот на примере Ельского района довести. Всего в Ельском районе 64 населенных пункта, которые признаны пострадавшими от загрязнения в результате чернобыльской аварии. И действует шестая государственная программа. Например, дополнительные выплаты нашим гражданам, которые здесь работают по контракту, или выпускникам учебных заведений, которые прибыли на работу в Ельский район. В школах выделяются денежные средства на тех территориях, которые подверглись заражению для питания наших детей. В системе здравоохранения осуществляется их оздоровление в различных санаторно-курортных учреждениях республики. Больше скажу, даже покупаются автобусы для доставки обучаемых к местам обучения и обратно, приобретается различное оборудование – технологическое или холодильное – для столовых, которые занимаются питанием наших детей. В рамках реализации программы была осуществлена газификация трех населенных пунктов. Построили 12 домов приблизительно на 876 квадратных метров. И это дорогого стоит. Виолетта Шаблинская:

А какова была роль армии в ликвидации последствий чернобыльской аварии? Порядка 130 тысяч военных принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Андрей Кривоносов:

Вы себе просто не можете представить по объему, сколько потребовалось песка, глины, других строительных материалов, того же бетона, свинца сбросить с вертолета в это огненное жерло, чтобы потушить, во-первых, затем минимизировать распад. Были созданы специальные смеси, которые предотвращают доступ кислорода туда, выделяют углекислый газ, чтобы не горели эти графитовые различные стержни. А кто это делал? Наши военные вертолетчики. И вокруг Чернобыля было создано такое кольцо работы в три уровня. В общей сложности было призвано и направлено туда около 30 тысяч военнослужащих с различными видами техники. Вообще, за весь период ликвидации последствий аварии, за 4 года, порядка 130 тысяч военнослужащих принимало участие в ликвидации. Из них, что надо отметить, порядка 32 тысяч – это были военнообязанные, призванные из запасов. Виолетта Шаблинская:

После чернобыльской катастрофы вопрос с атомной энергетикой у нас долго не стоял на повестке дня. Но сейчас мы построили АЭС, есть планы по строительству второй. Как вы оцените значение атомной энергетики для Беларуси?

Андрей Кривоносов:

Сегодняшняя атомная электростанция, возведенная в Островце, на голову отличается от тех технологий, по которым строилась Чернобыльская атомная электростанция. На сегодня инженеры учли опыт как чернобыльской аварии, так и аварии на Фукусиме. И технологии российские дают возможность безопасного использования этой атомной энергии. Очевидные здесь плюсы от той же атомной электростанции. Она экологически чистая. Более 40 % внутренней потребности в электроэнергии закрывает именно атомная электростанция. И снизилась потребность в топливно-энергетическом комплексе для газа до 65 %. Сегодня настало время говорить о том, что вторую станцию необходимо построить, потому что мы уже поняли, что это дает большой эффект и нам это выгодно. Виолетта Шаблинская:

Совет Республики проводит большое количество мероприятий, посвященных Дню Победы и исторической памяти. А что вы можете отметить?