Прямой эфир

Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым

27 апреля 2025 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совсем скоро мы отметим 80-летие Великой Победы. Какое значение она имеет для белорусского народа и что происходит, когда память вычеркивают, а историю пытаются переписать в угоду политическому моменту? Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, военным комиссаром Гомельской области Андреем Владимировичем Кривоносовым.

Виолетта Шаблинская, СТВ:
Со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло практически 40 лет. Как вы помните этот день?

«Там авария и авария, мы картошку садим»

Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым-2

Андрей Кривоносов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международными делам и национальной безопасности:
День, конечно, запомнился, но, наверное, не само 26 апреля, хотя это был субботний день. Мы, как обычно, в военном нашем училище, в Омском общевойсковом, проводили парко-хозяйственный день. Естественно, в тот день мы ничего не узнали. Потому что, к сожалению, тогда возможности быстрого доставления информации, конечно, не шли ни в какое сравнение с этими.

Но уже к 1 мая я четко понял и услышал, что в Чернобыле произошла такая авария. Казалось бы, ну, Чернобыль и Чернобыль, я про него как бы никогда и не слышал. Но когда понял, что до Брагинского района, моя малая родина, деревня Малейки, это совсем недалекое расстояние – и в ясную погоду можно увидеть эту самую Чернобыльскую станцию. Поэтому вынужден был я прибыть на наш переговорный межгородской пункт телефонной связи. И начал названивать своим родителям, дедушке с бабушкой.

Они четко говорят: да бог его знает, там авария и авария, мы картошку садим. И самое такое мне запоминающее в этом всем, когда уже приезжал к бабушке в гости после аварии, это первый эксперт, моя бабушка, которая определяла: есть во фруктах радиация, как она говорит – рация, или нет. И она мне рассказывала: «Смотри, внучек, укусил яблоко – если щипле язык, то е рация. Если не щипле, то яе няма».

Как в Беларуси справились с последствиями катастрофы?

Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым-4

Виолетта Шаблинская:
А что удалось сделать в Беларуси за прошедшие годы на пораженных землях? Сейчас как сенатор вы посещаете многие районы Гомельской области, которые были в зоне загрязнения?

Андрей Кривоносов:
Хочу вот на примере Ельского района довести. Всего в Ельском районе 64 населенных пункта, которые признаны пострадавшими от загрязнения в результате чернобыльской аварии. И действует шестая государственная программа. Например, дополнительные выплаты нашим гражданам, которые здесь работают по контракту, или выпускникам учебных заведений, которые прибыли на работу в Ельский район.

В школах выделяются денежные средства на тех территориях, которые подверглись заражению для питания наших детей. В системе здравоохранения осуществляется их оздоровление в различных санаторно-курортных учреждениях республики. Больше скажу, даже покупаются автобусы для доставки обучаемых к местам обучения и обратно, приобретается различное оборудование – технологическое или холодильное – для столовых, которые занимаются питанием наших детей.

В рамках реализации программы была осуществлена газификация трех населенных пунктов. Построили 12 домов приблизительно на 876 квадратных метров. И это дорогого стоит.

Виолетта Шаблинская:
А какова была роль армии в ликвидации последствий чернобыльской аварии?

Порядка 130 тысяч военных принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым-6

Андрей Кривоносов:
Вы себе просто не можете представить по объему, сколько потребовалось песка, глины, других строительных материалов, того же бетона, свинца сбросить с вертолета в это огненное жерло, чтобы потушить, во-первых, затем минимизировать распад. Были созданы специальные смеси, которые предотвращают доступ кислорода туда, выделяют углекислый газ, чтобы не горели эти графитовые различные стержни.

А кто это делал? Наши военные вертолетчики. И вокруг Чернобыля было создано такое кольцо работы в три уровня. В общей сложности было призвано и направлено туда около 30 тысяч военнослужащих с различными видами техники. Вообще, за весь период ликвидации последствий аварии, за 4 года, порядка 130 тысяч военнослужащих принимало участие в ликвидации. Из них, что надо отметить, порядка 32 тысяч – это были военнообязанные, призванные из запасов.

Виолетта Шаблинская:
После чернобыльской катастрофы вопрос с атомной энергетикой у нас долго не стоял на повестке дня. Но сейчас мы построили АЭС, есть планы по строительству второй. Как вы оцените значение атомной энергетики для Беларуси?

Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым-8

Андрей Кривоносов:
Сегодняшняя атомная электростанция, возведенная в Островце, на голову отличается от тех технологий, по которым строилась Чернобыльская атомная электростанция. На сегодня инженеры учли опыт как чернобыльской аварии, так и аварии на Фукусиме. И технологии российские дают возможность безопасного использования этой атомной энергии.

Очевидные здесь плюсы от той же атомной электростанции. Она экологически чистая. Более 40 % внутренней потребности в электроэнергии закрывает именно атомная электростанция. И снизилась потребность в топливно-энергетическом комплексе для газа до 65 %. Сегодня настало время говорить о том, что вторую станцию необходимо построить, потому что мы уже поняли, что это дает большой эффект и нам это выгодно.

Виолетта Шаблинская:
Совет Республики проводит большое количество мероприятий, посвященных Дню Победы и исторической памяти. А что вы можете отметить?

Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым-10

Андрей Кривоносов:
Мы, члены Совета Республики, участвуем во всех тех мероприятиях, которые спланированы по всей нашей стране. Возьмем те же мероприятия «Беларусь помнит», «От чистого сердца» – это где с ветеранами мы встречаемся, посещаем и говорим им слова благодарности. Да просто с ними посидеть, за руку подержать, попросить их вспомнить их историю, как они в Великую Отечественную войну жили, что происходило. Возьмем те же мероприятия с нашим Союзным государством, с дружественными странами.

Подробнее в видео.

# Авария на Чернобыльской АЭС # Андрей Кривоносов

Другие новости рубрики

Все новости
Дипломаты из Китая посетили мемориальный комплекс «Хатынь»
27 апреля 2025 13:34

Дипломаты из Китая посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

Прошёл всю войну, встретил 9 Мая и живым вернулся на Родину. «Незабытые истории»
27 апреля 2025 11:13

Прошёл всю войну, встретил 9 Мая и живым вернулся на Родину. «Незабытые истории»

70 школьников со всей страны участвуют в полуфинале республиканского военно-патриотического турнира
27 апреля 2025 10:39

70 школьников со всей страны участвуют в полуфинале республиканского военно-патриотического турнира