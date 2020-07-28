Андрей Крайнов: дерби ЦСКА – СКА даже в советское время вызывало дикий интерес

Вице-чемпион Беларуси минский СКА на этой стадии турнира встретится со своим давним и некогда принципиальным соперником по чемпионату СССР – московским ЦСКА.

Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск»:

Дерби ЦСКА – СКА всегда, даже в советское время вызывало дикий интерес у болельщиков и зрителей. Поэтому давайте мы сейчас доставим удовольствие, чтобы наши команды сыграли и получили истинное удовольствие от гандбола.

Поверьте, у нас есть что предоставить в борьбе с ЦСКА. Есть какие-то задумки, схемы, может быть, мы кого-то еще пригласим на эти игры. Пока я не могу озвучить (фамилии – прим. ред.), ведутся переговоры, поэтому я думаю, что даже с теми людьми, которые у нас сегодня есть, мы достаточно конкурентоспособны.

Первый матч пройдет в Минске 29 или 30 августа, ответный – в Москве 5 или 6 сентября. Точные даты будут объявлены позже.