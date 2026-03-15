Как ребенку попасть в детскую школу по гандболу? Про отбор рассказал председатель ГК «СКА-Минск»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вы набираете в свою детскую школу? Как вы берете малышей? Откуда вы их берете? Как попасть в СДЮШОР?

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:

У нас на сегодня вообще нет проблем с набором. У нас очень много детей. У нас основной пласт, база – это Каменная горка и общеобразовательные школы, которые находятся в этом районе. Конечно, мы работаем во всех районах города Минска. Мы работаем в 20 общеобразовательных школах Минска. У нас работают 20 тренеров, и набираем с разного возраста. У нас даже открылись платные группы, но они по маленькой цене, чтобы мы могли совсем маленьких набирать. И это, наверное, не гандбол. Это связано в большей степени с развитием детей. То есть мы только, наверное, раз в неделю в ручку мячик даем. Они бегают, в футбол играют, разными спортивными играми занимаются. И мы оттуда уже переводим детей в профессиональный детский гандбол.

Александр Осенко:

Как вы в детях видите, он будет играть или не будет?

Андрей Крайнов:

Проходит 2-3 года, тогда уже начинаешь понимать, что это может быть спортсмен. И необязательно это будет гандболист. То есть на каком-то этапе отсеивается, наверное, 40-50 % детей. Сначала 10 % отсеивается по здоровью, допустим. Потом 10 % отсеивается, потому что не хотят заниматься. Потом еще 10 %, потому что родители хотят, чтобы они лучше учились, чем занимались гандболом. Из группы, которая набиралась, 16-18 человек, может остаться 5-6. Это нормально. И из них реально получатся гандболисты.

Вот на сегодняшний день, вы говорите, школа молодая, да? Наверное, 60 % игроков, которые сейчас в основной команде, – это воспитанники уже школы. Во второй команде, которая играет в высшей лиге, – уже на 70-80 % это дети школьные. Поэтому мы стараемся сегодня формировать уже основные команды с учетом того, чтобы это были минские дети. Из своих воспитанников.