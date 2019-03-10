Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»

Новости Беларуси. На неделе было много интересного гандбола. Новости из этого вида спорта обсудим с Андреем Крайновым – можно сказать, новоиспеченным руководителем минского СКА.





В новой должности вы три недели. Привыкли уже?

Андрей Крайнов:

Я в клубе работал много лет, поэтому привыкать особо не к чему. Вы были спортивным директором. Сейчас что нового появилось в работе? Андрей Крайнов:

Больше ответственности в плане финансов и всего остального. Работа, которая раньше меня не касалась, коснулась сейчас в полном объеме. «На следующий год у нас все остаются» Отток молодых ребят из клуба, с одной стороны, это больной вопрос для команды, но, с другой стороны, показатель того, что ребята прогрессируют и уезжают за границу. Вы как-то планируете удерживать молодых талантов? Андрей Крайнов:

Не будем забегать далеко, но на следующий год у нас все остаются. Даже, может, кто-то придет дополнительно. Ведем переговоры с опытными игроками, чтобы усилить и показывать достойный результат как в чемпионате Беларуси, так и на международной арене.

«Хотим вернуть нашему клубу – минскому СКА – то место, где он был раньше» Внутри команды что-то происходит: кто-то травмирован, кто-то ушел, какие-то процессы перерождения команды идут. Какой итог этого всего? Андрей Крайнов:

У нас 2 таких позиции, я думаю, что они правильные – это подготовка игроков в национальную сборную, чтобы команда блистала на международной арене. Также мы хотим вернуть нашему клубу – минскому СКА – то место, где он был раньше, то, что он выигрывал, что он делал. И те победы, что были у минского СКА, мы хотим вернуть. Про национальную сборную. С одной стороны, отъезд молодого игрока за границу – минус для СКА. Но за границей он может вырасти в более качественного игрока для сборной. Нет ли тут расхождения? Андрей Крайнов:

У нас с федерацией очень хорошее взаимопонимание. Было принято решение, что мы сегодня 5-6 человек, топовых игроков, которые выросли у нас в клубе, отправим играть в сильные чемпионаты, чтобы они окрепли и выросли в более качественных игроков. Сегодня СКА-Минск должен вырастить, скажем так, вторых номеров, чтобы была большая конкуренция в сборной. Вот этим мы сейчас занимаемся. А для клуба, конечно, потеря Кулеша, Королька, Солдатенко, Подшивалова, многих других, не скажу, что трагедия. Это дает шанс другим ребятам раскрыться.

О матче СКА – БГК: «Думаю, будет очень качественный гандбол» Совсем скоро очередной матч СКА – БГК. Какие ожидания? Андрей Крайнов:

Думаю, будет очень качественный гандбол. Люди, которые придут в арену «Уручье» будут приятно удивлены тем, что будет битва. И то, что говорят, мол, уже чемпионат закончился... Нет. Я думаю, что и для БГК и для СКА каждая игра принципиальная. Все команды будут в полных составах, будут драться до последней секунды. Вообще вы играли в БГК, вы неоднократно лестно высказывались о брестском клубе. Это значит, что сейчас может наступить какое-то потепление в отношения СКА и БГК? Зрителям больше не стоит ждать каких-то острых споров? Андрей Крайнов:

Я не скажу, что у нас были плохие отношения. Просто мы где-то в каких-то моментах не понимали друг друга. У Бреста задача играть хорошо в Лиге чемпионов. У нас задача: поднять белорусских ребят из глубинки, из города Минска. Создать условия, чтобы они росли, и мы могли конкурировать с топ-командами на мировых и европейских чемпионатах. «Брест с каждым днем становится все сильнее и сильнее» Пару слов о БГК, брестчане прекрасно провели игровую неделю, две победы в SEHA-лиге над лидерами, в турнире «мешковцы» побеждают уже 8 матчей подряд. И самое главное, что субботний успех над «Загребом» гарантировал выход в Финал четырех, который теперь пройдет в Бресте. Андрей Викторович, начало сезона, середина сезона, складывалось ощущение, что БГК в кризисном состоянии, но после зимней паузы, клуб решает все свои задачи – выход в плей-офф Лиги чемпионов, финал четырех SEHA-лиги. Вас это удивило или вы были уверены в таком исходе? Андрей Крайнов:

Хочу поздравить БГК с выходом в финал SEHA-лиги и 1/8 Лиги чемпионов. Да, не был БГК в кризисе. Просто были очень топовые соперники, которые не позволяли брать очки. Сегодня Брест с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Новый тренер пришел в прошлом году, большое количество игроков. Нужен минимум год, чтобы эту команду составить, чтобы она играла как часы.

«Ведем переговоры с Балтийской лигой, чтобы финал 4 провести в Минске» У СКА на повестке дня свой Финал четырех – Балтийская лига. Насколько это важный турнир для команды? Андрей Крайнов:

Мы недавно заняли первое место в регулярном чемпионате Балтийской лиги. Не такой уж и слабый этот турнир оказался: две команды из Лиги чемпионов, это Рийхимяки Кокс и украинское «Запорожье». Для нас это не скажу, что большой успех, это плановая работа, и в финале 4 мы обязаны занимать первое место. Сегодня ведем переговоры с Балтийской лигой, чтобы финал 4 провести в Минске. «Спартак Петрович (Миронович) в структуре клуба оказывает большое содействие» Мы еще одну гандбольную новость не забудем: женский «Гомель» провел ответный матч Кубка вызова. К сожалению, проиграв на выезде 6 мячей, дома гомельчанки выиграли, но с преимуществом +5. Так что с минимальным отрывом белорусская команда пропускает дальше «Гран-Канарию». Андрей Викторович, вспомнили и мужской, и женский, давайте теперь о детском гандболе. Андрей Крайнов:

С 4 по 7 марта в городе прошел замечательный праздник, замечательный турнир на призы Спартака Петровича Мироновича, в котором участие приняли 8 команд. Очень приятно было видеть, насколько ребята сражались, дрались за каждый мяч... Я думаю, получился очень хороший праздник. Спартак Петрович. Насколько он сейчас вовлечен в работу клуба? Может, советуетесь с ним в каких-то моментах? Андрей Крайнов:

Конечно, много встречаемся, советуемся. И главный тренер команды, Игорь Попруга, с ним советуется. Спартак Петрович в структуре клуба оказывает большое содействие.

«Отток игроков большой, каждый год нужно делать новую команду» Вообще когда Спартак Петрович уходил с поста тренера, было такое легкое состояние неопределенности, сложно было представить, что кто-то может его заменить. Прошло 3 сезона. Что можете сказать по работе Игоря Папруги? Андрей Крайнов:

Спартак Петрович много сделал. Мы не будем сейчас рассказывать, что он сделал, все прекрасно понимают, сколько побед было при нем, сколько игроков выросло при нем. Но нужна была свежая кровь. И мы видим, что сегодня Попруга прошлый сезон вообще до золотого матча довел, и в Еврокубках попали в группу в прошлом году и очень достойно там смотрелись, хорошо играли. Но ему тяжело, потому что отток игроков большой и каждый год нужно делать новую команду.