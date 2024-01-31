Прямой эфир

Гандбольный «Мешков Брест» – победитель регулярного чемпионата

31 января 2024 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Третий круг регулярного чемпионата Беларуси по гандболу среди мужских команд завершался игрой лидеров. СКА принимал «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбольный «Мешков Брест» – победитель регулярного чемпионата-1

Игра, как обычно, получилась напряженной. Первая половина поединка закончилась со счетом 18:16 в пользу гостей столицы. И во втором отрезке они, несмотря на достойное сопротивление хозяев, сумели удержать победу – 31:29. Таким образом, «Мешков Брест» досрочно выиграл регулярный чемпионат.

Гандбольный «Мешков Брест» – победитель регулярного чемпионата-4

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:
Дерби – это всегда напряженные игры, напряженные минуты. К сожалению, уступаем сегодня. Накал, болельщиков много приехало. Интересно все. В прошлом году мы оформили победу в регулярке досрочно и проиграли, стали серебряным призером. Поэтому вся самая главная борьба впереди. Я бы отметил сегодня вратарей. Я бы отметил Белявского, как всегда.

4-й круг мужского чемпионата Беларуси стартует 3 февраля. Встретятся БГУФК-СКА и «СКА-Минск».

# Гандбол # Андрей Крайнов

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбол. «Минчанка-2» одолела «Тюмень-Прибой» в матче 5-го этапа Молодёжной лиги России
31 января 2024 19:26

Волейбол. «Минчанка-2» одолела «Тюмень-Прибой» в матче 5-го этапа Молодёжной лиги России

Гандбольное дерби – «СКА-Минск» и «Мешков Брест»! Побывали на матче сильнейших
31 января 2024 19:25

Гандбольное дерби – «СКА-Минск» и «Мешков Брест»! Побывали на матче сильнейших

Жодинское «Торпедо» победило «Центр футбола» в матче турнира «Белазовец»
31 января 2024 13:48

Жодинское «Торпедо» победило «Центр футбола» в матче турнира «Белазовец»