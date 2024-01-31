Гандбольный «Мешков Брест» – победитель регулярного чемпионата

Игра, как обычно, получилась напряженной. Первая половина поединка закончилась со счетом 18:16 в пользу гостей столицы. И во втором отрезке они, несмотря на достойное сопротивление хозяев, сумели удержать победу – 31:29. Таким образом, «Мешков Брест» досрочно выиграл регулярный чемпионат.

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Дерби – это всегда напряженные игры, напряженные минуты. К сожалению, уступаем сегодня. Накал, болельщиков много приехало. Интересно все. В прошлом году мы оформили победу в регулярке досрочно и проиграли, стали серебряным призером. Поэтому вся самая главная борьба впереди. Я бы отметил сегодня вратарей. Я бы отметил Белявского, как всегда.