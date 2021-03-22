«Всегда приглашаем максимальное количество команд». В Минске начался турнир по гандболу на призы Спартака Мироновича

Торжественная церемония открытия состоялась 22 марта: юных участников напутствовал и сам Спартак Петрович Миронович. Турнир проходит уже в третий раз: ранее он носил статус международного, но в 2021 году эпидемиологическая ситуация не позволила командам из других стран приехать в Минск. В то же время такой формат – возможность проявить себя как можно большему количеству белорусских ребят. А нашим тренерам – просмотреть как можно больше новых юных спортсменов.

Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск»:

Для нас такой турнир – это брендовый турнир как для клуба. Поэтому мы всегда приглашаем максимальное количество команд, в этом году их 10 штук. Для нас этот турнир – посмотреть молодежь, которая сегодня есть в республике, которая занимается у нас в школе. Мы свои четыре команды выставили, поэтому у нас хватает деток для того, чтобы отсматривать их уже в основную команду на перспективу. Я думаю, что здесь фаворитами являются «СКА-Минск» (первая команда), РЦОП города Минска и команда Гродно. Я думаю, что распределятся места так, должны распределиться в конце турнира. Ну спорт есть спорт, поэтому мы увидим хорошие игры и ребята будут бороться за медали.