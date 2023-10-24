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В Гродно образован 31-й избирательный округ по выборам депутатов городского совета

24 октября 2023 16:59
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к единому дню голосования. 25 февраля 2024 года состоятся одновременные выборы в Палату представителей и местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новый опыт для нашей страны. А потому для проведения такой масштабной электоральной кампании в каждой области задействованы десятки тысяч граждан.

В Гродно образован 31-й избирательный округ по выборам депутатов городского совета-1

31-й избирательный округ по выборам депутатов Гродненского городского Совета 29-го созыва образован в городе над Неманом. Такое решение озвучили на совместном заседании президиума депутатов и исполнительного комитета. В этот раз в областном центре на один округ больше. Это связано с активной застройкой микрорайона Грандичи. Всего же в Гродно более 220 тысяч избирателей.

В Гродно образован 31-й избирательный округ по выборам депутатов городского совета-4

Андрей Хмель, председатель Гродненского городского исполнительного комитета:
Очень важный этап. Потому что именно создание округов позволяет очень четко определить перечень улиц, которые входят в округа. Это является таким первым, но очень важным шагом в целом в подготовке и в дальнейшем качественном проведении избирательной кампании.

Избирательные округа по выборам в местные советы депутатов должны быть образованы не позднее 1 ноября.

# Выборы # общество # Андрей Хмель # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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