Мобильность и своевременная помощь. Автопарк медучреждений Гродно пополнился 11 автомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У главной городской елки руководителям городских поликлиник вручили ключи от новых машин. По поручению главы государства, в регионах особое внимание уделяется обеспечению комфортных условий для врачей. Новые автомобили повысят оперативность оказания помощи, а значит, качество оказания медицинских услуг станет еще выше.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

Подарили автомобили, все счастливы, все довольны. Это безусловно скажется на качестве оперативности оказания медицинских услуг. Гродно – это город счастливых людей, а счастливый человек – это здоровый человек. И мы будем принимать все меры, чтобы поддерживать здоровье наших граждан.

Вопросам модернизации системы здравоохранения уделят особое внимание и уже в наступившем году. Обновление автопарков и поддержка медучреждений продолжится.