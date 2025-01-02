Прямой эфир

Автопарк медучреждений Гродно пополнился 11 автомобилями

02 января 2025 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мобильность и своевременная помощь. Автопарк медучреждений Гродно пополнился 11 автомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Автопарк медучреждений Гродно пополнился 11 автомобилями-2

У главной городской елки руководителям городских поликлиник вручили ключи от новых машин. По поручению главы государства, в регионах особое внимание уделяется обеспечению комфортных условий для врачей. Новые автомобили повысят оперативность оказания помощи, а значит, качество оказания медицинских услуг станет еще выше. 

Автопарк медучреждений Гродно пополнился 11 автомобилями-4

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:
Подарили автомобили, все счастливы, все довольны. Это безусловно скажется на качестве оперативности оказания медицинских услуг. Гродно – это город счастливых людей, а счастливый человек – это здоровый человек. И мы будем принимать все меры, чтобы поддерживать здоровье наших граждан.

Вопросам модернизации системы здравоохранения уделят особое внимание и уже в наступившем году. Обновление автопарков и поддержка медучреждений продолжится.

# Медицина # Андрей Хмель

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка достижений страны «Моя Беларусь» возобновила работу
02 января 2025 10:31

Выставка достижений страны «Моя Беларусь» возобновила работу

Ночью до –6. Какая погода будет в Беларуси 3 января
02 января 2025 10:24

Ночью до –6. Какая погода будет в Беларуси 3 января

В Минске состоялась премьера детской новогодней сказки «Как медведь Потапыч Новый год спасал»
02 января 2025 09:18

В Минске состоялась премьера детской новогодней сказки «Как медведь Потапыч Новый год спасал»