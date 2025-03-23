Это разговор о белорусах, стране и достижениях – какие моменты запомнились с «Марафона единства»?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сколько артистов, если можно сказать, за все это время побывало на сцене «Марафона единства»?

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:

«Марафон единства» – это уникальный формат, с которым мы действительно проехали всю страну. И финальный концерт, который был в каждом городе по субботам – это не самое главное, не основное, это просто вишенка на торте. Потому что выступления были и в цехах, и у станков, и на сценах, и без сцен. «Марафон единства» как раз-таки и дал возможность пообщаться всем – разным слоям населения, возрастам, профессиям, предприятиям, городам, областям – о нас, белорусах, стране, достижениях. Александр Осенко:

У вас же концерты были даже под землей? Андрей Гузель:

Да, мы в Солигорске дали концерт Президентского оркестра для жителей. Там санаторная лечебница есть для больных астмой и был большой концерт Президентского оркестра. Это было моральное испытание для музыкантов оркестра. Александр Осенко:

Я почему и спрашиваю. Андрей Гузель:

Многие боялись спуститься. Это 426 метров, по-моему, под землей. Там такой лифт, «чик» – закрыли, «жух» эти шторы. И мы едем, спускаемся. А плюс оборудование.