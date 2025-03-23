Это разговор о белорусах, стране и достижениях – какие моменты запомнились с «Марафона единства»?
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сколько артистов, если можно сказать, за все это время побывало на сцене «Марафона единства»?
Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:
«Марафон единства» – это уникальный формат, с которым мы действительно проехали всю страну. И финальный концерт, который был в каждом городе по субботам – это не самое главное, не основное, это просто вишенка на торте. Потому что выступления были и в цехах, и у станков, и на сценах, и без сцен. «Марафон единства» как раз-таки и дал возможность пообщаться всем – разным слоям населения, возрастам, профессиям, предприятиям, городам, областям – о нас, белорусах, стране, достижениях.
Александр Осенко:
У вас же концерты были даже под землей?
Андрей Гузель:
Да, мы в Солигорске дали концерт Президентского оркестра для жителей. Там санаторная лечебница есть для больных астмой и был большой концерт Президентского оркестра. Это было моральное испытание для музыкантов оркестра.
Александр Осенко:
Я почему и спрашиваю.
Андрей Гузель:
Многие боялись спуститься. Это 426 метров, по-моему, под землей. Там такой лифт, «чик» – закрыли, «жух» эти шторы. И мы едем, спускаемся. А плюс оборудование.
Александр Осенко:
А что еще было такого уникального в «Марафоне единства»?
Андрей Гузель:
Мне очень понравился формат проекта «Знаковая встреча». Когда мы приезжали в торговый центр, где люди вообще не понимали, что происходит.
Александр Осенко:
Я участвовал в этом.
Андрей Гузель:
Да, совершенно верно. Когда людей не загоняли, не привозили, не заставляли приходить, а люди просто гуляли и попадали на мероприятие. Огромный экран, огромная сцена, красивая площадка и спикеры, знаете, уникальные. Вы были, было очень много умных, интересных людей, которые могли рассказать то, чем можно гордиться, то, чего наша страна достигла за свое время независимости.
Александр Осенко:
По-моему, наш министр информации Марат Сергеевич вместе с Игорем Туром были на вокзале в Барановичах, в зале ожидания.
Андрей Гузель:
Да. Люди приезжают с сумками, чемоданами. Идут домой и тут «вау», мероприятие. Либо ждут своего поезда, и тут мы приходим и говорим: здравствуйте, мы хотим с вами провести такое-то мероприятие. Именно такие нестандартные места и раскрывали душу.