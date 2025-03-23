Гузель: те, кто родился не в столице, имеют больше возможностей чего-то добиться

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:

А я вообще знаете, что считаю? Что те, кто родился не в столице, больше имеет возможности добиться чего-то, чем те, кто родился.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А почему?

Андрей Гузель:

Тебе нужно самому приехать и добиваться чего-то каждый день.

Александр Осенко:

Хорошо. А когда ты проснулся и осознал, что ты минчанин?