Гузель: те, кто родился не в столице, имеют больше возможностей чего-то добиться

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».
Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:
А я вообще знаете, что считаю? Что те, кто родился не в столице, больше имеет возможности добиться чего-то, чем те, кто родился.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А почему?
Андрей Гузель:
Тебе нужно самому приехать и добиваться чего-то каждый день.
Александр Осенко:
Хорошо. А когда ты проснулся и осознал, что ты минчанин?
Андрей Гузель:
Когда я жил в Гродно, я думал только о Гродно. Я не думал ни про Гомель, ни про Брест, ни про другие города Беларуси. Когда мы переехали в Минск, я понимаю, что так вот же она, вся страна. Есть и Могилев, есть и другие областные центры, и маленькие деревушки в этой стране, с которыми тоже нужно работать и выстраивать отношения. Вот в этот момент я понимал, что я живу в столице.
Александр Осенко:
То есть, когда ты осознал масштабы своей деятельности.
Андрей Гузель:
Переехав в Минск, я осознал масштабы, в принципе, всей страны и масштабы, в которых можно работать.