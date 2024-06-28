29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет

29 июня исполняется 40 лет со дня пуска метро в столице. Событие произошло накануне празднования 40-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
29 июня исполняется 40 лет со дня пуска метро в столице. Событие произошло накануне празднования 40-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Тогда была запущена первая линия от станции «Институт Культуры» до «Московской». Ее протяженность составляла чуть менее 8 километров. За это время столичная подземка прошла большой путь развития. Сегодня Минский метрополитен насчитывает 33 станции. Длина пути – более 40 километров.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Все начиналось с «Парка Челюскинцев», на этом месте была вбита первая свая в 1977 году. И вот так в течение 7 лет строились разные станции. Первых станций было 8. За время всей своей деятельности Минский метрополитен перевез более 8,5 миллиарда пассажиров. Эта цифра сопоставима с соседями всей планеты.
К концу 2024 года столичная подземка станет длиннее – будет запущен новый участок третьей линии. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Минский метрополитен получит современные вагоны. Российская компания поставит семь поездов. Вагоны отвечают всем современным требованиям комфорта. В конце года планируется начать строительство еще четырех станций Зеленолужской линии.