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29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет

28 июня 2024 18:35
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29 июня исполняется 40 лет со дня пуска метро в столице. Событие произошло накануне празднования 40-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет-1

Тогда была запущена первая линия от станции «Институт Культуры» до «Московской». Ее протяженность составляла чуть менее 8 километров. За это время столичная подземка прошла большой путь развития. Сегодня Минский метрополитен насчитывает 33 станции. Длина пути – более 40 километров.

29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет-4

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Все начиналось с «Парка Челюскинцев», на этом месте была вбита первая свая в 1977 году. И вот так в течение 7 лет строились разные станции. Первых станций было 8. За время всей своей деятельности Минский метрополитен перевез более 8,5 миллиарда пассажиров. Эта цифра сопоставима с соседями всей планеты.

29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет-7

К концу 2024 года столичная подземка станет длиннее – будет запущен новый участок третьей линии. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Минский метрополитен получит современные вагоны. Российская компания поставит семь поездов. Вагоны отвечают всем современным требованиям комфорта. В конце года планируется начать строительство еще четырех станций Зеленолужской линии.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб

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