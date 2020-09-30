Новости Австрии. Посол Беларуси в Австрии вручил верительные грамоты Федеральному президенту страны Александру Ван дер Беллену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дапкюнас в июле назначен главой белорусской дипмиссии в этом европейском государстве и по совместительству в Словении, а также постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и ОБСЕ.