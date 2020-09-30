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Посол Беларуси в Австрии вручил верительные грамоты Федеральному президенту страны

30 сентября 2020 20:15
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Новости Австрии. Посол Беларуси в Австрии вручил верительные грамоты Федеральному президенту страны Александру Ван дер Беллену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Беларуси в Австрии вручил верительные грамоты Федеральному президенту страны-1

Андрей Дапкюнас в июле назначен главой белорусской дипмиссии в этом европейском государстве и по совместительству в Словении, а также постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и ОБСЕ.

Посол Беларуси в Австрии вручил верительные грамоты Федеральному президенту страны-4

Как подчеркивают в нашем МИДе, Австрия играет важную роль для Беларуси и с точки зрения экономического сотрудничества, и как страна, которая является штаб-квартирой многих региональных и международных организаций.

# Беларусь-Австрия # Андрей Дапкюнас # Александр Ван дер Беллен # Фотофакт

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