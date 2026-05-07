81-я годовщина Победы: постпред Беларуси в ОБСЕ представил совместное заявление 10 стран

В преддверии 81-й годовщины Победы над нацизмом постпред Беларуси в ОБСЕ Андрей Дапкюнас напомнил, что подвиг тех, кто сокрушил идеологию вражды, бессмертен. Совместное заявление от имени 10 стран представили в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем подчеркивается, что фальсификация истории Второй мировой, а именно преуменьшение вклада Советского Союза, а также участников антигитлеровской коалиции и освободительных движений европейских стран в разгроме нацизма, недопустимо. Героизация нацистов и их пособников, отрицание их злодеяний должны получать правовую реакцию, а решения Нюрнбергского трибунала не подлежат пересмотру. Осуждается и уничтожение памятников воинам-освободителям в странах коллективного Запада. По мнению авторов заявления, особую роль играет резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма». Наш общий долг, подчеркивается в заявлении, не повторять ошибок истории, противостоять неонацизму и дискриминации. Память о Победе должна укреплять международную безопасность и сотрудничество, а не приводить к обратному.